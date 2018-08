Javier Ajenjo, director del festival: «Poder escuchar Wonderwall en el Sonorama es un sueño cumplido» Javier Ajenjo, director del Sonorama Ribera. / Susana Gutiérrez El Sonorama Ribera arranca hoy, miércoles 8 de agosto y ofrece espectáculo hasta el domingo, 12 del mismo mes SUSANA GUTIÉRREZ Valladolid Miércoles, 8 agosto 2018, 13:26

Con el cartel de 'no hay billetes', Sonorama Ribera afronta una nueva edición del festival que bate récords cada año. Tras el homenaje a la música española con motivo del vigésimo aniversario, el evento vuelve a abrir fronteras y, por primera vez en su historia, cuenta con un artista internacional de primer nivel, Liam Gallagher, ex vocalista de Oasis. Alrededor de 150 bandas se darán cita en Aranda de Duero entre el 8 y el 12 de agosto.

-¿Ha sido difícil el diseño del cartel después del éxito del 20 aniversario?

-Ha sido complicado porque el listón cada vez está más alto. Año tras año el festival se va situando más arriba y teníamos dudas de si había alguna forma de superar el éxito del año pasado. La respuesta es sí, creo que se ha mejorado en muchos aspectos. Seguimos con esa globalidad a nivel musical de Sonorama, consiguiendo por primera vez un grandísimo artista internacional y, sobre todo, mejorando en muchísimos ámbitos del festival. No sólo en el cartel, queremos tener un gran festival en todos los aspectos.

-Alguna vez se llegó a soñar con tener en Aranda a Liam Gallagher.

-Igual alguna noche se nos pasó por la cabeza… Solo imaginarse escuchar Wonderwall en el escenario principal de Sonorama Ribera es un sueño cumplido. Eso sí, con sus dificultades. Hemos conocido por primera vez lo que es un artista que viene con seis camiones y cinco autobuses a un festival. Conlleva un enorme trabajo previo.

-Con la presencia de Diego El Cigala, se demuestra, una vez más, que no hay límite en los estilos en Sonorama

-No nos ponemos límites. Esta apertura demuestra cómo se vive la música y cómo se percibe en el mundo de los artistas el hecho de estar en un sitio que no es habitual para ellos, saber que van a llegar a un público que no es el que suelen encontrar. Es algo único. Como anécdota, el otro día nos llaman y nos dicen que además del espectáculo previsto de Lágrimas Negras, el artista quiere hacer una parte de su espectáculo nuevo. Trae a once personas más, toda la sección de vientos, va a hacer un espectáculo único, irrepetible y mágico.

-¿Cómo lo ha aceptado el público?

-Yo creo que muy bien. Contentar a todo el mundo es imposible, pero nosotros estamos muy satisfechos de que se produzcan esos revuelos, de la repercusión mediática al contar con una figura como Diego El Cigala que nadie se esperaba y que ha tenido ese gran impacto. Cumplimos una premisa fundamental, abrir el festival a la música en general.

-Se ha asumido con mucha deportividad la ausencia de Julio Iglesias.

-Él mismo se confirmó en el cartel y, finalmente, no ha podido ser. Tengo que romper una lanza a favor de él y de todo su equipo, ha estado todo el año pendiente de nosotros, hemos estado en constante comunicación y no ha sido posible. Esperamos que el año que viene esté recuperado y lo podamos tener. Yo creo que será posible, nosotros vamos a seguir luchando. Si se lucha, se consiguen los sueños.

-La apuesta por los grupos de Castilla y León sigue presente este año con un escenario específico situado en Santa Catalina.

-Es un lujo que los grupos se sientan participes del festival de su comunidad, de su tierra. Es una labor que tenemos que hacer y que es innegociable, no podemos entender Sonorama sin estas bandas. Luego pasan cosas como que te encuentras a La M.O.D.A de cabeza de cartel en el escenario principal a las once de la noche. Son las bandas quienes lo hacen posible, nosotros sólo les ponemos la pasarela y van subiendo escalones poco a poco.

-Dice la leyenda que los grupos suben al escenario de la Plaza del Trigo como promesas y bajan como estrellas. Izal, Vetusta Morla, Supersubmaria, Shinova… ¿Y en 2018?

-Esa Plaza del Trigo se ha convertido casi ya en nuestro particular Operación Triunfo. Era complicado, hace unos años, explicar a los grupos esa magia y ahora es fácil completar esos huecos del cartel. Los grupos se dan de tortas por estar ahí. Seguro que este año, otra vez más, saldrán bandas que en el futuro van a ser cabezas de cartel.

-Las sorpresas también protagonizan ese céntrico escenario.

-A las tres de la tarde, como marca la tradición, subirán a ese escenario grupos cabezas de cartel absolutamente consagrados que no están anunciados en el programa oficial del festival en los conciertos #EspírituRibera. Habrá también pantallas gigantes y refuerzo de sonido para que se puedan disfrutar desde lugares anexos a la plaza.

-Como novedad, el humor se suma al cartel.

-Hay un nuevo segmento del espectáculo más allá del teatro, la música y el cine, que es la comedia. Hemos incorporado una carpa maravillosa a modo de teatro con un escenario para que los principales artífices del monólogo y la comedia estén presentes. Después, se va a transformar en una discoteca con la actuación de DJs. Estamos muy contentos de dar este paso y romper una barrera, algo que ya existe en Estados Unidos desde hace años, pero en nuestro país es nuevo.

-Este año se ha tenido que tomar una decisión sin precedentes, con más de un mes de antelación se decidió parar la venta de bonos.

-Ya hemos cortado definitivamente, no hay ni bonos ni entradas. Tiene que ver con la responsabilidad, el deber de atender bien a la gente y que se sientan lo más cómodos posible. La decisión de cortar un mes y medio antes la venta, supone no vender 7.000 bonos más y tener muchas dificultades a la hora de cuadrar un presupuesto. A pesar de ello, nos sentimos orgullosos de haberla tomado y vender prácticamente las mismas entradas del año pasado, estaremos por encima de las 20.000 personas diarias. El año que viene ya veremos con la nueva sede.

-Ha sido una decepción no haber logrado tener lista la nueva sede para esta edición.

-Bastante, hemos luchado mucho para que fuera una realidad. A pesar de que la inversión de rehabilitación de la nueva zona corre a cargo del Ayuntamiento, nosotros pagamos la redacción del proyecto para acelerar los trámites, pero la administración pública no va tan rápido como a todos nos gustaría. Estamos seguros de que el año que viene vamos a tener ese espacio y la gente va a estar mucho mejor

-No nos podemos olvidar del vino, el único festival con Denominación de Origen.

-Un festival por el que corre el vino por sus venas. Nos encanta reivindicar a Ribera del Duero, la cultura del vino, el lechazo y nuestro Aranda de Duero. El orgullo y la enorme implicación que tiene el festival por parte de los ciudadanos es algo muy bonito.

-Un deseo para los festivaleros.

-Que sean muy felices.

Mucho más que música

La amplitud de miras de Sonorama Ribera traspasa los límites de la música y propone a los festivaleros otras ofertas complementarias como el humor, el vino, la solidaridad y los más pequeños. El vino de Ribera del Duero se marida con los acordes en la cita con mayor presencia de vinos, hasta 56 referencias. Las actividades se completan con catas didácticas.

La solidaridad también tiene un hueco importante, ya que el festival se ha convertido en líder del impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de promover acciones para dar a conocer los 17 retos de Naciones Unidas para resolver los problemas sociales, económicos y ambientales. Se creará la figura humana más grande del mundo, a través de un gran mosaico que realizarán los asistentes y que se grabará en directo, el sábado a las 20:30 horas.

El humor se añade a los ingredientes con un escenario especial por el que pasarán cómicos como Enrique San Francisco, Pantomima Full, Agustín Durán y El Niño de la Hipoteca. Y pensando en los festivales del futuro, con el objetivo de hacer cantera, los pequeños tendrán la oportunidad de disfrutar del Sonorama Baby, un festival dentro del festival, con su propia programación especial. Otra de las actividades vinculadas será la proyección del documental 'Champan para todos' dedicado a la figura de Sergio Algora, poeta y miembro del grupo El Niño Gusano, en el décimo aniversario de su fallecimiento.