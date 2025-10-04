Espectáculo a dos órganos

Un concierto de dos órganos clausuró este viernes el V Congreso MUSAM (Música y Estudios Americanos) que organiza la Universidad de Valladolid, este año bajo ... el lema 'Diálogos Transatlánticos'.

Juan Mª Pedrero (Zamora, 1974), concertista celebrado de ámbito internacional, y Mónica Melcova (Eslovaquia, 1974), profesora de Improvisación en Musikene y debutante en Valladolid, presentaron un selecto programa hecho en los dos órganos sitos en Las Huelgas. Al lado norte, el 'casado valdivielso', 1706, y el 'ruiz martínez', 1791, del lado sur. Las obras mostraron cuatro formas del órgano barroco español: tientos, danzas, sonatas y batallas, arregladas por ellos mismos para dúo.

V Congreo MUSAM Mónica Melcova, Juan María Pedrero, organistas. Santa María la Real de las Huelgas.

La interpretación fue extraordinaria superando la acústica poco limpia del templo con ajuste completo, gran pulso rítmico, equilibrio y variedad dinámica y de registración. Melcova cantó los solos de tiple con gusto, medida y precisión en el lado norte: 'Tiento de medio registro de dos Tiples de VII Tono', de Correa, y la 'Xácara de I Tono modo dórico' de Cabanilles, refinando su origen popular, con un sólido y certero Pedrero en el lado sur como soporte.

Con las posiciones cambiadas el resto del programa, hicieron solemne y dialogado el 'Tiento 23', de la 'Facultad Orgánica' de Correa, sobre la primera parte de la 'Batalla' de Morales. El anónimo del XVII 'Corrente italiana' sonó a nuevo por su impulso final y marcado ritmo. Enervante 'Batalla de clarines' de uno de los Nebra, aún sin determinar. Preciosas las tres 'Sonatas' de Scarlatti: alegre 'la tortolilla', andante cómodo y presto el fandango, respectivamente, éste con la árabe cadencia frigia.

Original para 'dos órganos obligados' el 'Concierto nº 2', de los seis escurialenses de Soler. Brillante la 'Batalla' de Torres, de su Libro editado en México; y apoteosis final con la 'Chacona' de Rameau que cierra su ópera-ballet 'Las Indias galantes', luciendo ambos órganos toda su riqueza tímbrica, estupendamente jugada por este dúo de gran nivel que fue repetidamente aplaudido al final y pieza a pieza.