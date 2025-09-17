El Intromusic completa la mitad de su aforo El festival vuelve el 29 de noviembre a la Feria de Valladolid con Xoel López, Ferreiro y Dorian, entre otros artistas

El Norte Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:14

Intromusic Festival ya ha completado el 50% del aforo disponible para su séptima edición que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en la Feria de Valladolid. Tras agotarse en 24 horas la oferta inicial de 2.000 primeras entradas, continúa ahora el precio general de entradas con un ágil ritmo de venta. Intromusic se consolida como el festival de invierno de referencia para miles de espectadores. La comodidad del festival, su adecuación a la temperatura de invierno y el cartel de artistas continúan siendo una garantía tanto para los espectadores que conocen el evento como para los nuevos 'intromusiqueros' que asisten por primera vez tras conocer las referencias del festival.

Bajo la dirección artística del cómico y presentador leonés Dani Martínez, Intromusic presenta este año un cartel formado por Iván Ferreiro, Xoel López, la Killer Barbie Silvia Superstar Dj. Dorian, Carlos Ares, Repion, Melifluo y la joven cantante vallisoletana Maref. Un año más, el festival contará con Dridri DJ a los platos para amenizar los cambios de grupo.

El festival abrirá las puertas de la Feria de Valladolid a las doce del mediodía para el arranque del primer concierto de horario vermú. Y es que uno de los factores extramusicales mas atractivos del Intromusic es lograr que, en pleno noviembre vallisoletano, el público disfrute de la música en directo en calor y con acceso a distintas zonas de acomodación y de ocio.