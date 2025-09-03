Xoel López, Iván Ferreiro, Dorian y Maref, en el Intromusic del 29 de noviembre

El Norte Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:23 Comenta Compartir

. El festival de invierno por excelencia de Castilla y León vuelve un año más con un cartel repleto de estrellas nacionales que representan tanto el 'indie' pionero como también la nueva savia de nuestro panorama musical más reciente. A la presencia de Iván Ferreiro, Xoel López o la Killer Barbie Silvia Superestar Dj, Intromusic Festival propone nombres surgidos en los 2000 como Dorian y artistas que representan los tiempos más actuales como son Carlos Ares, Repion Melifluo o la joven cantante vallisoletana Maref. Un año más, el festival contará con Drini Dj a los platos para amenizar los cambios de grupo y el inicio y la salida del festival.

Con este cartel, Intromusic Festival llega así a su séptima edición dispuesto, otro año más, a agotar entradas y a ofrecer una jornada completa de conciertos tanto en horario diurno como nocturno. Como es costumbre, el festival abrirá las puertas de la Feria de Valladolid a las doce del mediodía para el arranque del primer concierto de horario vermú. Y es que uno de los factores extramusicales mas atractivos del Intromusic es lograr que, en pleno noviembre vallisoletano, el público disfrute de la música en directo en calor y con acceso a distintas zonas de acomodación y de ocio.

El cómico y presentador Dani Martínez es el director artístico de un festival que cuenta con importantes colaboradores que hacen posible la realización del evento. Un año más, Intromusic cuenta con el patrocinio de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que vuelve a demostrar su compromiso con la música en directo, respaldando cientos de experiencias cinco estrellas relacionadas con la música y la cultura cervecera, además de dar voz y apoyo a la escena musical y artística.

Además de Vibra Mahou, el festival cuenta con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid a través de Turismo, Eventos y Marca Ciudad. Cigales D.O, Johnny Walker y Fundación Caja Rural también son marcas colaboradoras

Otro año más, Intromusic se realiza dentro de la programación del ciclo Valladolidindie-El festival más largo del mundo que este año llega a su 30 aniversario.