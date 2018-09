El Gran Wyoming: «Cantar temas propios de nuevo es peligroso en España» El Gran Wyoming con su grupo Los Insolventes actuando en Festival Music Legends del pasado año. / Borja Agudo El polifacético presentador de 'El Intermedio' actúa el sábado por la noche en el LAVA de Valladolid ROBERTO TERNE Valladolid Viernes, 28 septiembre 2018, 12:55

Regresa a Valladolid y lo hace de nuevo para darse un gusto de rock and roll. Jose Miguel Monzón, más conocido como El Gran Wyoming actuará mañana sábado en el LAVA acompañado de su banda Los Insolventes. No se lleven a engaño los que crean que van a ver al conocido rostro de la Sexta haciendo un monólogo. Nada de eso… Wyoming vuelve a Valladolid para cantar y guitarrear a los clásicos del rock and roll, algo que lleva haciendo desde los tiempos de la transición. Actor, presentador, humorista y también médico, Wyoming sigue siendo uno de los mayores 'multitasking' del mundo del espectáculo. Y este año cumple diez años al frente de Los Insolventes, algo que celebrará el próximo 26 de octubre en Madrid con un montón de amigos. Este sábado, sus incondicionales soplarán las diez velas en el LAVA del Paseo de Zorrilla de Valladolid.

–Diez años combinando TV con un sinfín de 'bolos' insolventes ¿Pensaba que iba a dar para tanto su unión con el grupo Última Experiencia?

–Ha sido toda una sorpresa ya que esto nació como un concierto único… o como mucho para dar un par de bolos en bares… Sin embargo, se ha acabado convirtiendo en la gira más larga de la historia… ya va para diez años ininterrumpidos tocando incluso en verano por toda la costa gaditana habitualmente. Para mí está siendo una experiencia muy rica no solo en lo musical sino también en lo personal. Aprovecho, ya que estamos, para hacer promo del concierto del día 26 de octubre en La Riviera, donde tocaremos con un montón de amigos.

–Que tiene usted pocos en el mundo del espectáculo. ¿Alguna sorpresa?

–Pues nada… Miguel Ríos, Julián Hernández, Rosendo… hay que celebrar los diez años de los Insolventes por todo lo alto.

–¿Por qué no compone canciones propias? ¿Teme que le procesen como a Valtonic, Cesar Strawberry o Willy Toledo?

–(Risas) Pues ya ves… hacer canciones propias tiene su riesgo ahora en España. Están pasando cosas inauditas. Yo acompañé al juzgado dos veces a Javier Krahe, que en paz descanse, por un corto en el que se cocinaba a un cristo. Lo más increíble es que ese corto nunca se emitió… solo se emitió 30 años después un fragmento de él en un documental videográfico. Estamos viviendo una regresión tremenda, consecuencia de un poder judicial que se está manifestando sin pudor y que se está soltando la melena.

–Usted comenzó a cantar con el dictador recién enterrado… eran los tiempos de Burning, Asfalto, Tequila… ¿Qué diferencia ve entre el rock de entonces y el de ahora en este país?

–Bueno… para empezar, antes la gente que iba a Woodstock o a Wight era un mismo tipo de gente con una ideología determinada. Ahora en los festivales caben todas las formas de ideología. Hay muchos conciertos pero ha desaparecido el oficio de músico prácticamente. Solo unos pocos pueden vivir de la música.