María La Mónica, con sus músicos.

El flamenco callejero de María La Mónica llega al Patio Corsario

La cantante gaditana presenta su disco 'Amisuri' este sábado en Valladolid

El Norte

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:53

El Patio Corsario acoge este sábado un concierto de flamenco mestizo, de cante callejero con ecos jazzísticos, a cargo de María La Mónica y su quinteto. La cantante gaditana presentará los temas de su último disco, 'Amisuri'.

Definen el álbum como «flamenco con piel de jazz, latido urbano con cicatrices que cantan y alegrías que explotan». Parten de una palabra inventada «un mantra que libera, una llamada al gozo colectivo» con temas que van «desde sevillanas ecológicas hasta baladas contra la violencia de género», es un disco que habla «de lo cotidiano con una mirada crítica y luminosa».

La vocalista estará acompañada por Adrián Trujillo, productor y percusionista, el bajo de Ismael Alcina, Robert Chacón al teclado y el guitarrista flamenco Pablo Heredia. El concierto será a las 20:30, las entradas requieren reserva obligatoria en el teléfono 623056830.

