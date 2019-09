Fallece el cantautor estadounidense Daniel Johnston a los 58 años de edad Canciones como 'Life in Vain' (1998), 'True Love Will Find You in the End' (1985) y 'Walking the Cow' (1983) son algunas de las composiciones más conocida EFE Jueves, 12 septiembre 2019, 00:14

El polifacético artista Daniel Johnston, conocido por ser uno de los cantautores y artistas visuales más influyentes de EE UU en los años ochenta, falleció este martes después de sufrir un ataque al corazón, informaron este miércoles medios locales. El cantante, que tenía problemas mentales como ataques de esquizofrenia y trastorno bipolar, fue hospitalizado después de padecer una parada cardíaca, según el diario Austin Chronicle. La noticia fue confirmada al periódico texano por su último representante, Jeff Tartakov.

En los últimos años, la salud de Johnston había empeorado «significativamente» y había sido hospitalizado en repetidas ocasiones, dijo la hermana del ya fallecido artista, Margy Johnston. El cantautor, nacido en Sacramento (California, EE UU) en 1961, alcanzó la fama 'underground' en los años ochenta gracias a su música «simple, sincera e infantil», según críticos musicales.

Canciones como 'Life in Vain' (1998), 'True Love Will Find You in the End' (1985) y 'Walking the Cow' (1983) son algunas de las composiciones más conocidas del artista californiano.

Uno de sus mayores admiradores fue el cantante Kurt Cobain, fallecido en 1994 y que alcanzó la fama con el grupo Nirvana. De hecho, Cobain vistió una camiseta con el dibujo del álbum más conocido de Johnston, 'Hi, How Are You' (1983), inspiración para un conocido mural en Austin (Texas, EE UU).

Medios especializados resaltaron que Johnston comenzó a crear música en la escuela secundaria, grabando canciones con su piano y voz.

Tras un breve paso por la Universidad Abilene Christian, en el oeste de Texas, Johnston se mudó a Austin, ciudad que se convertiría en su hogar. Fue en la capital texana donde empezó a hacerse notorio su trabajo y a ganar seguidores, que, años más tarde, le impulsaron a la fama. Johnston lanzó su último álbum 'Space Ducks: Soundtrack' en 2012 e hizo su última gira musical en 2017.