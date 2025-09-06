La música de cine llena el Delibes

Una vez más, el concierto de fiestas que abre la temporada de la OSCyL llenó el Auditorio. Es un público fiel que sigue esa música ... que les recuerda momentos inolvidables vividos en el cine. Fue un buen momento para tomar el pulso a la orquesta, que cumplió con su cometido en este concierto en el que los aplausos obligaron a ofrecer hasta dos propinas. El director Néstor Bayona, que tiene cierta experiencia como invitado en numerosas orquestas, se encontró muy a gusto en el podio y dirigió de memoria todas las obras.

OSCyL Concierto 'Música de cine' Director: Néstor Bayona.

Obras: Max Steiner,John Williams,Ennio Morricone,Maurice Jarre, Jerry Goldsmith, Elmer Bernsteiny Malcom Arnold.

Auditorio Miguel Delibes. Viernes, 5 de septiembre.

Era una buena selección. Todos los autores del programa han cosechado numerosos reconocimientos. Entre ellos, John Williams, que con sus 92 años sigue en pie, encabezando por edad y calidad ese grupo de autores ya fallecidos que nos han dejado algunas obras portadoras de melodías inolvidables.

Max Steiner, europeo emigrado a EEUU, fue de alguna manera el pionero de la música sinfónica para el cine. Abrió el programa con la suite de 'Casablanca', en la que recorre con excelentes recursos los momentos vividos por los protagonistas. Así, entre la 'Marsellesa' y los himnos alemanes se sirvió para componer una sólida partitura partiendo de la canción 'As Time goes by,', que se ha convertido en imprescindible. Sonó en el auditorio partiendo del piano hasta recorrer toda la orquesta.

John Williams hizo las delicias de los más jóvenes con la escena del vuelo de 'ET' o el famoso tema de amor que Ennio Morricone escribió para 'Cinema Paradiso'. Otra de las grandes fue la que Maurice Jarre compuso para 'Doctor Zhivago'. Todas las nombradas sonaron con buen pulso, encabezadas por la experiencia del 'concertino' Krysztof Wisniewski, sin olvidarnos de otros destacados como el clarinete en 'La terminal', de Williams, o las flautas y oboe en la suite de 'Matar a un ruiseñor' de Elmer Bernstein. Trompas y metales empastaron bien con la cuerda. Todos nos brindaron los primeros compases de una temporada que es esperada con la garantía que ofrece una orquesta que puede presumir de estar considerada a la altura de las mejores.