La OSCyL durante el concierto dirigido por Néstor Bayona. E. A.

La música de cine llena el Delibes

La OSCyL abre la temporada dirigida por Néstor Bayona con un repertorio de bandas sonoras de películas emblemáticas

Emiliano Allende

Emiliano Allende

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:33

Una vez más, el concierto de fiestas que abre la temporada de la OSCyL llenó el Auditorio. Es un público fiel que sigue esa música ... que les recuerda momentos inolvidables vividos en el cine. Fue un buen momento para tomar el pulso a la orquesta, que cumplió con su cometido en este concierto en el que los aplausos obligaron a ofrecer hasta dos propinas. El director Néstor Bayona, que tiene cierta experiencia como invitado en numerosas orquestas, se encontró muy a gusto en el podio y dirigió de memoria todas las obras.

