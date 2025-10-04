El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Kozená, junto a la OSCyL, dirigidos or Fischer.

Brillante comienzo

Thierry Fischer dirige el programa inaugural de la temporada de la OSCyL con Magdalena Kozená como solista

Emiliano Allende

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:59

Comenta

La viceconsejera de Cultura Mar Sancho dio la bienvenida al público de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el concierto inaugural de la ... temporada anunciando que se ha batido el récord de abonados, como demostraba el auditorio Miguel Delibes lleno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

