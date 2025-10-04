Brillante comienzo

La viceconsejera de Cultura Mar Sancho dio la bienvenida al público de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el concierto inaugural de la ... temporada anunciando que se ha batido el récord de abonados, como demostraba el auditorio Miguel Delibes lleno.

Thierry Fischer marcó el comienzo de el 'Corpus Christi en Sevilla', de Albéniz. La canción de origen castellano 'La tarara' sonó con la lucidez que el autor puso en el piano, enriquecida por las maderas y posterior explosión del tutti orquestal. Buen sonido que continuó con 'Triana', en la que el aire andaluz rebosa por todos los rincones.

OSCYL Dirigida por Thierry Fischer. Mezzosoprano Magdalena Kozená. Obras de Albéniz, Berlioz, Beethoven. Auditorio Miguel Delibes.

La mezzosoprano Magdalena Kozená fue protagonista del ciclo de canciones 'Les Nuits d'été' que Berlioz compuso sobre poemas de Théofile Gautier. El tema del amor está presente en todas, destacando la que abre el ciclo: 'Villanelle', en la que la fragancia francesa sonó con un aire ligero y etéreo en la orquesta y sirvió para mostrar las virtudes de una cantante que posee una voz equilibrada y poderosa en toda su tesitura. Su experiencia le permitió lucir unos reguladores excelentes, con afinación intachable y un poder de emisión en el que lució también su vibrato. El cuidado que Fischer pidió a la orquesta permitió el lucimiento absoluto de la cantante. En las siguientes canciones, la melancolía, la tristeza y el abatimiento, están presentes. A destacar 'Absence'. Luces y sombras se combinan aquí, para tallar una pequeña joya. Magdalena Kozená nos dejó una versión de referencia de un ciclo que es la cima de la canción romántica francesa.

Y llegó la 'Séptima', así conoce todo el mundo musical a la 'gran sinfonía en la', como la definió su autor. Beethoven firma un tratado absoluto de danza. El ritmo forma el motor continuo de una obra que no deja ningún cabo suelto y que Fischer aprovechó muy bien para dirigir con gesto seguro cada tiempo. El famoso 'allegretto' sonó con delicadeza y empaste exquisitos. La calidad de esta formación se nota ya en cada matiz expuesto en todas las secciones. La Orquesta y su director, pusieron lo mejor, para celebrar el comienzo de la nueva temporada.