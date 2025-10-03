La OSCyL abre temporada con los colores de Berlioz en la voz de Kozená

La sutileza romántica de las canciones de Berlioz y el sofisticado folclore de la 'Iberia' de Albéniz inauguran la temporada de la Orquesta Sinfónica de ... Castilla y León (OSCyL) este viernes. Su titular Thierry Fischer dirige este programa que completa la 'Séptima sinfonía', de Beethoven, con la mezzosoprano Magdalena Kozená como solista para 'Las noches de verano' del compositor francés.

«Berlioz es un compositor difícil porque es impredecible, técnicamente es muy exigente. No creo que pensara nunca en lo que puede hacer un cantante, sino que componía buscando diferentes colores en la orquesta y en la voz. Me gustan los retos y canto estas canciones desde hace años. Cada vez que lo hago me sorprende algún matiz nuevo del universo único de Berlioz. Cada canción es diferente, algunas están más cerca de la música de cámara , hay mucha variedad dramática y estilística», explica Kozená tras el ensayo en el que Fischer ha ajustado el equilibrio entre orquesta y solista compás a compás, con el objetivo de arropar la voz de la mezzosoprano. «Es una obra en la que la orquesta también se expone mucho, en sucesivos solos. La fragilidad de solista y orquesta es similar aquí, todos estamos en el mismo barco, asumimos los mismos riesgos, es parte de la belleza de esta obra».

Más poética que narrativa

Entre el lied alemán y la canción francesa, Kozená encuentra una diferencia de raíz. «En general la música alemana se atiene a una forma preconcebida, tiene un desarrollo lógico, esta dirigida por la melodía. En cambio la francesa parece que busca colores, atmósferas. Tengo un amigo italiano que dice que no entiende 'Peleas y Melisande', de Debussy, porque no hay un clímax, como hay en las óperas alemanas, en las que llegado a ese punto decae la acción. Sin embargo en la música gala hay imágenes, colores, estados de ánimo. El público acostumbrado a la estructura alemana busca eso y no lo encuentra. Me gusta música francesa por su condición atmosférica y por ser tan poética», aclara esta cantante que alterna sus colaboraciones con agrupaciones barrocas con ópera y recitales.

Concierto nº1 de abono Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Thierry Fischer. Solista, Magdalena Kozená, mezzosoprano. uPrograma. 'Iberia: Corpus Christi y Triana', de Albéniz, en orquestación de Arbós; 'Les niuts d'eté', de Hector Berlioz; 'Sinfonía nº7', de Beethoven. Hoy y mañana, auditorio Miguel Delibes, 19:30 h. Entradas de 10 a 30 euros.

Tras decenas de discos con Deutsche Grammophon, «tuve la suerte de pillar el final de la edad de oro de las grabaciones», tiene asumido que «las plataformas digitales han barrido el formato del cd. Hoy solo grabas si hay un sponsor o logras dinero por algún otro lado». Este año ha lanzado 'L'estase', un disco con la pianista japonesa Mitsuko Uchida además de 'The seven deadly sins', de Kurt Weill, con la London Symphony Orchestra a las órdenes de su marido, Simon Rattle.

'Las noches de verano' de Berlioz estarán precedidas por dos suites de 'Iberia', de Albéniz, el compositor español que encandiló a Messiaen con una obra que tildó de cumbre de la escritura pianística. Albéniz confió la orquestación de estos cuadernos a su amigo Enrique Fernández Arbós. Entre las doce piezas que conforman la obra, Fischer ha elegido 'Corpus Christi en Sevilla' y 'Triana'. La segunda parte del concierto estará dedicada a la 'Séptima' de Beethoven, en el ciclo sinfónico completo que esta dirigiendo desde que es titular el maestro suizo.