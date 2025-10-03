El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La mezzosoprano Magdalena Kozená.

La OSCyL abre temporada con los colores de Berlioz en la voz de Kozená

Completa el programa, que dirige el titular Thierry Fischer, 'Iberia' de Albéniz y la 'Séptima' de Beethoven

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:38

La sutileza romántica de las canciones de Berlioz y el sofisticado folclore de la 'Iberia' de Albéniz inauguran la temporada de la Orquesta Sinfónica de ... Castilla y León (OSCyL) este viernes. Su titular Thierry Fischer dirige este programa que completa la 'Séptima sinfonía', de Beethoven, con la mezzosoprano Magdalena Kozená como solista para 'Las noches de verano' del compositor francés.

