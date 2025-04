'Circuit Breaker' es el título del actual trabajo que Ken Stringfellow está defendiendo en solitario estos meses por toda Europa. Tras la disolución de ... The Posies en 2021, el artista norteamericano vuelve con un disco completo en matices que mantiene viva la estridencia de los años 90 a la vez que exhibe una madurez de clásico adquirida con una trayectoria vertiginosa. Además de haber girado con R.E.M y con su banda The Posies, Ken ha colaborado también con estrellas como Ringo Starr, Neil Young, Patti Smith o Wilco. Tras una caótica pero divertida actuación en 1994 en la discoteca Mambo, en plena efervescencia 'indie', el músico vuelve este martes, esta vez para realizar un concierto acústico en el Café Teatro de Valladolid (20:30 horas).

-Acaba de lanzar un álbum después de diez años y está de gira en solitario. ¿Se siente con la energía de comenzar un ciclo desde cero?

-Me siento muy feliz. La vida es como un sueño... con todo lo que ha cambiado en el mundo y en mí en los últimos años, es como ver la vida con nuevos ojos. Todo es más preciado para mí.

-Las canciones del álbum son muy completas y están muy bien producidas. ¿Compuso y trabajó con la convicción de inaugurar una era definitiva?

-Compongo con el corazón. Y, de hecho, muchas de estas canciones se escribieron solas en mis sueños porque he salido de una etapa muy intensa de mi vida... Me despertaba con la música sonando en mi cabeza, buscando la manera de recordarla antes de que se desvaneciera. Al parecer, mis pensamientos más profundos estaban listos para emerger y ser compartidos.

-¿Cómo consiguió que algunos miembros de The Attraction participaran en el álbum?

-Había trabajado con Pete Thomas en un par de producciones de álbumes, así que nos conocíamos. Bruce Thomas ya era amigo de Facebook, solo le envié unos mensajes ¡y funcionó! También soy amigo de Facebook de Steve Nieve y casi logro incluirle en el álbum, pero su agenda no le dejó huecos. Es increíble que puedas contactar con gente a la que escuchaste de niño... ¡y que te respondan!

-Ahora está actuando en solitario después de los conciertos ruidosos y frenéticos de The Posies. ¿Le gustaría volver a ese desenfreno de los locos 90?

-Echo de menos cosas de aquella época. Siento que los tiempos de hoy son más ansiosos, más descontrolados... el mundo a menudo es como un perro apaleado, podrías ser mordido incluso al intentar acariciarlo y consolarlo. Echo de menos la libertad de los 90, la confianza con la que hombres y mujeres vivían. Ahora todos hemos sido entrenados para dudar de nosotros mismos, para esperar la aprobación de una figura de autoridad -o peor aún, de una turba- antes que vivir.

-Han pasado tres años desde que The Posies se disolvió después de que le acusaran de abuso sexual en una publicación. ¿En qué ha quedado todo esto?

-Para ser preciso, solo hubo acusaciones sin fundamento en el blog de una radio local de Seattle. La situación no tenía absolutamente ningún aspecto legal, nadie intentó siquiera presentar estas acusaciones ante ninguna autoridad. Sabían que hacer acusaciones en la prensa serviría para su venganza personal. Negué las acusaciones desde el principio, porque no son ciertas. Sin duda, especialmente antes de que se desacreditaran otros casos de alto perfil como este: Johnny Depp, Ryan Adams, Marilyn Manson, Arcade Fire... ¿debo continuar?. este tipo de acusaciones, realizadas solo en la prensa (utilizadas como arma de terror y con la ayuda de un panorama mediático desesperado por lograr clicks en Internet), fueron muy efectivas, y mis compañeros de banda y algunos otros colegas tuvieron una respuesta predecible: huir lo más rápido posible.

-¿Guarda rencor a los compañeros que decidieron alejarse de usted, incluido su compañero de The Posies Jon Auer?

-Sabía que en algún momento la realidad y el equilibrio volverían. Creo que la gente ve cómo es la situación ahora. Había una tendencia para este tipo de historias, y la tendencia ha pasado. La gente se merece algo mejor. No le guardo rencor a nadie. He intentado comunicarme con Jon, pero ahora no está interesado. Lo que todos deben entender es que la relación entre Jon y yo nunca fue fácil, y este fue solo uno de varios episodios en los que nos distanciamos. Jon también tiene sus problemas. No hay un 'bueno' ni un 'malo' en esta historia. Solo una situación difícil que el tiempo y la compasión pueden resolver. Podría ser que Jon y yo nunca logremos reconectar. Pero, por mi parte, mantengo una puerta abierta. Me gustaría saber qué piensa él… Me interesa realmente.

-¿Recuerda aquel loco concierto de The Posies en la Discoteca Mambo en 1995? Aquí todavía se habla de aquello…

-Era el cumpleaños de Jon, y recuerdo que llegó una tarta y que enseguida el lugar se volvió un desastre de botellas vacías, trozos de tarta y gente feliz… Creo que incluso Jon disfrutó de esta noche a pesar de no haber sido nunca alguien que disfrute de las giras. Ahora estoy en un lugar muy diferente. Hay una espiritualidad en mi vida y mis acciones porque veo cada paso como parte de una danza cósmica más hermosa, Ahora irradio emociones que no habría comprendido a los 26 años en 1995. Cuando conectamos, artista y público, en esos lugares profundos, es algo muy hermoso. También lo era entonces, pero no se puede volver a guardar el perfume en la botella. La flecha del tiempo es unidireccional en este teatro en particular.

-¿Cómo anda de proyectos?

-He empezado con buen pie con un nuevo álbum. También hay un álbum de Posies que terminamos en 2021… y que espero que todos puedan escuchar. Además, siempre estoy tocando, cantando, produciendo y mezclando proyectos para otros artistas. Lo hago a distancia o en persona. Tengo un estudio fantástico en Seattle lleno de instrumentos y equipos increíbles; llevo años creando esa colección. ¡Vengan a verme! Siempre pueden contactarme para proyectos a través de mi Instagram @kenstringfellow