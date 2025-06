El Día de la Música y el Zorrilla's Fest llenarán de ritmo el sábado las calles de Valladolid

En el fin de semana que celebra el Día de la Música, la oferta melódica que brinda la ciudad de Valladolid resulta poco menos que ... inabarcable. Una de las más contundentes propuestas artísticas, culturales y reivindicativas nace de la IV edición del Zorrilla's Fest, que el sábado articulará varios conciertos en la plaza de la Universidad, con nombres como Villano Antillano como cabeza de cartel, rapera puertorriqueña flanqueada por artistas locales como Delameseta, Tribade y Sofía Cristo.

«Venir de un lugar donde las identidades LGTBI se condenan a la oscuridad, nunca me deja de maravillar como persona migrante ver estas manifestaciones culturales en una sociedad funcional y socialdemócrata que no solo apoya la diversidad, sino que está dispuesta a luchar para no volver atrás ni perder derechos conquistados», explica Villana Santiago Pacheco. Como música, se autodenomina «una perrita profesional» que no permite que sus obstáculos «rijan como artista» en ella misma: «Son una bonita consecuencia de lo que hago», afirma.

Su rap y reggateon será el plato fuerte de un festival en el que también tendrá cabida la música tradicional con ritmos actuales y urbanos: «Es una mezcla de diversión, baile, comunidad y también un poco de 'mamarracheo'», ríe Santi Sierra, de Delameseta. «Un festival como este da un espacio al colectivo para que vean donde sentirse representados y expresarse; algo que también les da el folk, un género cuyas riendas han llevado esencialmente mujeres y 'maricones', al haber sido parte de una cultura popular vinculada a expresiones diversas de género y sexualidad», desgrana.

Yolanda Rodríguez, presidenta de la Fundación Triángulo, valora la cuarta edición del Zorrilla's Fest como «una bocanada de aire fresco para el colectivo en la comunidad autónoma», que conserva su vocación de espacio libre, seguro y gratuito para las orientaciones e identidades diversas en un momento histórico «en el que los derechos se ven amenazados, tanto por el retroceso dentro del país con legislaciones autonómicas como criminalizaciones en la Unión Europea o en Estados Unidos».

Rodríguez valora el poder político de la música al igual que también lo tienen manifestaciones artísticas como la literatura o el cine: «Son vehículos que llegan a todas las personas, acercan realidades no tan cercanas y facilitan el conocimiento mutuo y el respeto a todas las dignidades, de forma que se minimiza el riesgo de rechazo que pueden enfrentar quienes se encuentran con situaciones que no entienden por falta de conocimiento».

A lo largo del fin de semana, diferentes espacios públicos acogerán actuaciones musicales casi a modo de TAC con motivo del Día de la Música. Diferentes plazas de Valladolid, como la de la Universidad, la Federico Wattenberg, Portugalete o la del Salvador; así como el Museo Patio Herreriano o calles como la Solanilla o Francisco Zarandona resonarán con los temas de El Bloco Feroz, Salto Base, Nati Benavente o Finnegan's Dream, entre otros muchos artistas y géneros. En la calle Santiago, la Escuela Municipal de Música articula para niños y adultos la actividad interactiva 'Tú diriges. La banda EMMVA interpreta', para que los paseantes puedan dirigir la banda durante unos minutos, con temas populares tradicionales o bandas sonoras como 'Cinema Paradiso' y 'La bella y la bestia'.

«Pretendemos aportar dentro de las actividades culturales nuestro granito de arena haciendo algo diferente», explica Javier Alonso, director técnico de la Escuela. «Invitamos a cualquier persona que tenga ganas de vivir la experiencia de tener a su cargo una de las agrupaciones musicales mas emblemáticas y ver cómo se puede desenvolver a pesar de no tener conocimientos musicales». La banda EMMVA también estará el domingo en la procesión del Corpus Christi.

En el Patio del Palacio Real, el sábado a las 20:15, 'Mozart versus Salieri', una competición musical histórica evocando el célebre duelo que tuvo lugar en el siglo XVIII y que contará con 70 intérpretes de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid y la Coral Vallisoletana dirigidos por Ernesto Monsalve y Sara Rodríguez. La entrada es libre hasta completar aforo.

Más notas y acordes

En Simancas, el viernes tendrá lugar en la Baruva una nueva edición del Welcome Summer Festival, con Cristian Haroche, Trini y Tina, Pescador, El Meister y Sunday Killers, mientras que en el Escenario Energética podrán oírse las notas y acordes de Reumáticas Yeyé y Javi Dosuna. El día siguiente tendrá lugar también en Simancas un nuevo festival, el Negrita, con los espectáculos de Omar Courtz, Cyril Kamer o Laura West, entre otros. Por su parte, el viernes da la bienvenida Arroyo de la Encomienda a La Gira de Verano Cadena Dial, con grupos de la importancia de Café Quijano, Efecto Pasillo o María Parrado.

Volviendo a las salas de interior, la Cientocero recibe este viernes 20 a Dinamita & Cía, en un tributo a Joaquín Sabina. El Cervantes abre sus puertas el viernes para el concierto de Kaiadito 'Desde la habitación', y el Carrión acoge el sábado un recital de piano del canadiense Tony Ann, que recopila varios de sus grandes éxitos pasados, colaboraciones pop y temas inéditos. Otro recital, esta vez lírico, será el que celebre el mismo día el Centro Cultural Miguel Delibes con la Gran Gala Lírica a favor de la Asociación Pies de Sirena, presentado por María Benito y con las sopranos Ángeles Blancas, Candela Pumares o Beatriz Cortés, entre otros músicos, para un evento solidario a favor de la investigación del síndrome de Bain.

Por su parte, el Teatro Zorrilla da la bienvenida el viernes a su sala experimental a Hilario Prados con 'Ecos de un alma inmortal', y cerrará la semana el domingo con '25 años', el concierto de Alba Molina donde la cantante rinde tributo a aquellos temas melódicos que le han marcado a lo largo de su vida personal y profesional: «Hemos dado muchas vueltas hasta llegar a la conclusión de que la gente querría escuchar las canciones de Alba Molina, en un concepto íntimo donde tocaremos canciones más bajas un poquito más arriba, y canciones altas un poquito más abajo», explica Molina.

Temas propios como 'Te quiero mucho' y homenajes a sus padres, Lole y Manuel, como 'Romero verde', compondrán este repertorio en el que Molina vendrá acompañada por el pianista Álvaro Gandul y el guitarrista Víctor Franco: «Es un concierto donde no ha sido fácil reunir todo lo de doce discos, buscando lo que la gente quiere escuchar pero también lo más representativo de mi trayectoria», promete la cantante.