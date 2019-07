David Bowie y su homenaje a la llegada a la Luna del Apolo 11 El cantante David Bowie, durante una actuación en 1976. / John Robert Rowlands Una nueva web permite a los usuarios acceder a una versión inédita de 'Space Oddity' mezclada en 2019 por Tony Visconti NIEVES CABALLERO Valladolid Sábado, 20 julio 2019, 16:04

Dos acontecimientos espaciales cumplen 50 años este mes de julio. El 21 de julio de 1969 el hombre llegaba a la luna y cinco días antes David Bowie (Londres, 1947-Nueva York, 2016) lanzaba una canción que rinde homenaje a este hecho inédito para la humanidad. Como siempre, el camaleónico artista británico se adelantaba a su tiempo y lanzaba 'Space Oddity' el 11 de julio de 1969.

Bowie tenía 22 años cuando sacó al mercado galáctico musical su single 'Space Oddity'. La canción cuenta la historia de Major Tom, un astronauta ficticio durante una misión en el espacio, y la BBC recurrió a ella para su retransmisión en directo del aterrizaje en la luna del Apolo 11, lo que la catapultó a lo más alto de las listas de la época.

La letra trata de las experiencias de un astronauta y de cómo pierde el contacto con el control de la misión. Muchos han querido ver esta obra como un tema triste por la desaparición del mayor Tom, pero por 'Ashes To Ashes' sabemos que no murió, que en ese espacio terrible y hermoso encontró lo que más deseaba en el mundo. Cumplió su suelo al poder contemplar las estrellas en la más absoluta soledad. Algo que, quizás, deseaba Bowie con todo su alma.

Bowie entró en las listas de éxitos británicas por primera vez gracias a 'Space Oddity', que incluso llegó a contar con una casi desconocida versión en italiano, y ello allanó el camino para que la canción volviese a aparecer en su segundo disco, esta vez con la producción de quien sería su productor de cabecera durante toda su carrera, Tony Visconti.

Etapa cósmica

Más adelante, durante la década de los setenta, Bowie llevaría adelante una etapa cósmica para regalar al mundo grandes canciones como 'Life on Mars', 'Starman' o 'Moonage Daydream'. Un momento que le llevó a convertirse en Ziggy Stardust, su alter ego acompañado por sus arañas de Marte.

Además, existe una versión más reciente grabada por el astronauta canadiense Chris Hadfield desde la Estación Espacial Internacional, que hizo que la composición de Bowie protagonizase el primer videoclip de la historia grabado en el espacio.

Con motivo del 50 aniversario de los dos eventos cósmicos mencionados, Parlophone ha lanzado Space Oddity x Unlock The Moon Experience, una nueva web que permite a los usuarios acceder a una versión inédita de 'Space Oddity' mezclada en 2019 por Tony Visconti. Y un nuevo vídeo que se estrena este el sábado, 20 de julio, durante la celebración del 50 aniversario del lanzamiento del Apollo 11: 'One small step, one giant leap'. Un homenaje de una sola noche al alunizaje de 1969, con la Orquesta Sinfónica Nacional (NSO), en colaboración con la NASA, que tendrá lugar en el Kennedy Center Concert Hall.

El sitio web, www.spaceoddity50.com , permite a los usuarios dirigir la cámara de su teléfono hacia la luna y, una vez que están perfectamente alineados, desbloquear la nueva mezcla de 'Vitalidad del espacio de Tony Visconti 2019, un día antes de que se publique la canción como single digital para la descarga digital.

El pasado 12 de julio, Parlophone lanzó un sencillo doble de 7 pulgadas de 'Space Oddity' con la versión mono original y el lado B original de 'Wild Eyed Boy From Freecloud', y las nuevas mezclas de 2019 de cada uno de ellos realizada por Tony Visconti.