Cuando Brian Wilson surfeó en Gredos

Puede ser que «le pegara todo» a la deriva revival de viejos jóvenes rockeros que con los años fue tomando el festival de Gredos nacido ... en 2006, pero el caso es que cuando se anunció que Brian Wilson, fallecido en las últimas horas en un país enloquecido a ritmo de otro octogenario, era la estrella del cartel de la edición de 2012 de Músicos en la Naturaleza apenas le rechinó a nadie.

Hasta ese año en el que la propuesta era la de los surferos californianos cogiendo olas en el Macizo Central, por el escenario habían pasado Sting (2006), Pet Shop Boys (2007), Bob Dylan (2008), Miguel Ríos (2009), Mark Knopfler (2010) y Joaquín Sabina y Andrés Calamaro (2011). Y como para no rebatirme el argumento, a The Beach Boys siguieron Deep Purple (2013), John Fogerty y Rosendo (2014), Mark Knopfler (2015), The Orchestra feat Electric Light Orchestra (2016), otra vez Sting (2017), Maná, Tequila y Coque Malla (2018) y Rod Stewart y Waterboys (2019). Nada de principiantes.

Y esa noche de hace 13 años, a ese honor de traer una banda clásica entre las clásicas y a su compositor, Brian Wilson, que se había atrevido a desafiar desde el nuevo continente a Paul McCartney, uno de los padres fundadores del pop rock de la metrópoli británica, a esa cita con la historia de la música, El Norte de Castilla respondió sin desmerecer. Allí estaba el crítico musical del decano, Roberto Terne, para contarlo.

Y su crónica empezaba así: «La orografía de Ávila se acercó anoche hacia las arenas del Oceano Pacífico. El destino no quiso que los Beach Boys y sus sueños californianos pasaran al archivo del rock sin antes 'surfear' por la España de interior. No es lo mismo traerse las olas de la Costa Oeste al Mediterraneo que a las montañas de Gredos. Y por eso lo de ayer en el festival 'Músicos en la Naturaleza' tuvo su toque 'fun, fun, fun'. Camisas hawaianas dentro y fuera del escenario por parte de cerca de 4000 personas que anoche acudieron al evento con curiosidad, entrega y discografía repasada. Nuevamente se abre el debate. Al caché de unos históricos internacionales se le suma infraestructura, helicópteros, producción, globos, promoción.... ¿Compensa el rendimiento de la convocatoria con toda la que está cayendo?».

«En cualquier caso -continuaba el texto de Terne- Beach Boys actuaron anoche en Hoyos del Espino en un contexto óptimo de reivindicación. El que Brian Wilson fuera ovacionado por miles de 'fibers' en Benicássim hace unos años o que exponentes renovadores del pop alternativo actual como Fleet Foxes o Animal Collective imiten sus juegos vocales ha conseguido que disfrutar ahora de los Beach Boys sea más 'cool' y menos penalizable que nunca».

«Teorías históricas aparte, el grupo californiano celebró con el público de Hoyos del Espino la gira con la que conmemoran sus 50 años de trayectoria. Todo ello con un disco de regreso digno como es ese 'Thats way God made the radio' que les une en estudio después de 20 años. Francamente, su concierto fue toda una liberación de elixir de juventud a pesar de la media de edad que se gastan Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston y David Marks. Sus armonías vocales no solo están perfectas sino que suenan totalmente juveniles. En directo además Beach Boys son de los que no dan tregua. Como los Ramones pero sin marcar la entrada, la banda californiana enlazó un éxito tras otro éxito sin velar por el reposo. 'Surfer girl' o 'Surfin Safari' fueron de los primeros temas en sonar dejando los momentos del 'Pet Sounds' para los momentos claves del repertorio con Brian Wilson dominando desde su impecable piano blanco», se lee en la reseña del crítico del músico, que aún se puede encontrar en esta web.

Larga vida a The Beach Boys. Eterno Brian Wilson.