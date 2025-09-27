El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Miguel Poveda. Efe
Miguel Poveda, cantaor

«El arte es un arma poderosa para imponer paz, amor y convivencia»

El artista barcelonés canta este domingo la poesía de Lorca en el auditorio Miguel Delibes

Roberto Terne

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:18

.Acompañado a la guitarra por Jesús Guerrero, Miguel Poveda vuelve este domingo al Centro Cultural Miguel Delibes, esta vez para poner su voz al ' ... Poema del Cante Jondo' de Federico García Lorca. El pasado 2024 Poveda, acompañado de Guerrero, lanzó el pertinente trabajo de mismo título 'lorquiano' que hoy presenta en la sala sinfónica del recinto vallisoletanos. Tras este concierto, el cantante anuncia un disco de villancicos flamencos de cara a la temporada navideña.

