«El arte es un arma poderosa para imponer paz, amor y convivencia»

.Acompañado a la guitarra por Jesús Guerrero, Miguel Poveda vuelve este domingo al Centro Cultural Miguel Delibes, esta vez para poner su voz al ' ... Poema del Cante Jondo' de Federico García Lorca. El pasado 2024 Poveda, acompañado de Guerrero, lanzó el pertinente trabajo de mismo título 'lorquiano' que hoy presenta en la sala sinfónica del recinto vallisoletanos. Tras este concierto, el cantante anuncia un disco de villancicos flamencos de cara a la temporada navideña.

–¿Cómo surge la idea de dar música al 'Poema del Cante Jondo'?

–Tuve la necesidad de hacer un disco de cante flamenco y, leyendo ese magnífico poemario, encontré un discurso que era una oda de amor al cante. Gracias a Federico García Lorca el mundo mira a este arte con más respeto si cabe, así que también hay un componente muy alto de gratitud al poeta.

–¿Qué le aporta a su histórico de colaboraciones hacer este trabajo al lado de Jesús Guerrero?

–En este disco, el discurso de acompañamiento al cante tenía que estar en sus manos, nunca mejor dicho. Jesús Guerrero tiene una sensibilidad especial y una ética artística muy alta. Después de más de 14 años viajando y haciendo música juntos, la complicidad es muy grande y no podía encontrar mejor compañero de viaje hacia las entrañas de este poemario.

–Lorca era y es símbolo de vanguardia, raíces, folklore y libertad. ¿Qué hay de todo ello en el arte de Miguel Poveda?

–Intento recoger su mensaje de compromiso, de amor a la cultura también a través de la divulgación y la labor de hacerla llegar a todos los rincones. El arte es transformador y un arma muy poderosa para imponer paz, amor y convivencia en el mundo.

–¿Nos puede adelantar cómo es este espectáculo en directo?

–Este espectáculo lo presenté en Valladolid al principio de la gira, ahora vuelvo con algunos de los cantes que grabé pero también con un concierto más abierto a otros lugares en los que también habrá baile y canción andaluza además del cante tradicional.

–¿Piensa seguir cantando a Lorca o ya hay nuevos proyectos?

–El próximo 7 de noviembre saldrá mi disco de villancicos flamencos que ya tengo terminado. También he terminado el rodaje de un documental en el que he estado inmerso durante cinco años. Actualmente estoy entusiasmado dirigiendo la Casa Cultural Federico en Granada con el que hemos conseguido colocar una placa en el edificio donde vivió el poeta durante siete años de su vida.