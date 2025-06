Miquel Roca: «Nada ennoblece más a la política que el arte de pactar»

A junio de 2025, solo dos padres de la Constitución siguen vivos, el ex UCD Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y el ex CiU ... Miquel Roca Junyent. Este último ha articulado hoy un discurso en el Círculo de Recreo de Valladolid, organizado por el bufete Sanz-Lomana Puras y Asociados y el grupo Roca Junyent, bajo el título '46 años después', en el que ponderó la evolución, la legitimidad y la pertinencia de nuestra Carta Magna tras su confección en 1978. «Quizá sea una manera rara de empezar, pero considero que lo hicimos todo muy bien», arrancó, acompañado por un sonoro aplauso de la muy concurrida audiencia.

«No creo que ninguna enmienda la vaya a mejorar», agregó, poco más de un año después de la modificación consensuada casi unánime del artículo 49, que sustituye el término 'disminuidos' para denominar a las personas con discapacidad. «Los tiempos cambian, y toda reforma es legítima», cedió, «pero no creo que en estos tiempos de polarización vaya a salir de la misma manera como conseguimos sacarla adelante nosotros». A pesar de todo, en el turno de preguntas trató de otorgar una pequeña concesión a un futuro más luminoso: «Es mi obligación pensar que conseguiremos alcanzar de nuevo este nivel de consensos», respondió ante una cuestión sobre este tema.

«La Constitución no es la solución a todos los problemas, pero sí es el marco para definir un futuro en libertad». A un día después de la manifestación republicana en la plaza Neptuno, Roca Junyent defendió el blindaje aprobado de la Corona en la Carta Magna: «Piensen en la vivienda o en el hecho de que los políticos no se hablen entre ellos más que para insultarse como práctica habitual, ¿de verdad que esos problemas no son mayores que la Monarquía?», lanzó al aire.

En el apartado de derechos y libertades, el expolítico se preció de que «muchos artículos de la Constitución son tan ambiguos que han podido encajarse en legítimas reclamaciones más contemporáneas dentro de las nuevas demandas sociales». A ese respecto, señaló la redacción vaga del artículo 32 que, al referirse al derecho del hombre y la mujer a casarse con plena igualdad jurídica, pero omitir 'entre sí', salvó el escollo ante la normalización de los matrimonios igualitarios.

«Tenemos un mal compañero de viaje, que es la polarización», señaló. «Nos gusta más construir un enemigo que debatir a un adversario». Esta creencia le reafirma ante su visión de que la Constitución, como texto, no tiene fallo en su redacción; «sino en cómo se aplica o cómo se pretende que ampare aquello para la que no está preparada», en alusión explícita a la independencia de Cataluña.

Su mirada a la vigencia de la Constitución 46 años después fue, eventualmente, una perspectiva nostálgica frente a la concordia del ayer que, a día de hoy, Roca hoy considera perdida: «No hay acto de valentía más fuerte que pactar», sentenció. «Quizá ese fuera nuestro gran error: no hemos transmitido a las siguientes generaciones que nada ennoblece más a la política que el arte de pactar».