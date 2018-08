El programa eBiblio ofrece más de 3.000 publicaciones a sus usuarios Mar Sancho, directora de Políticas Culturales de la Junta, presenta eBiblio. / Rubén Cacho-Ical El servicio, gratuito y disponible durante todo el año a cualquier hora, solo requiere estar adscrito a la red de bibliotecas públicas de Castilla y león, que incluye 319 centros ADOLFO PÉREZ VEGA Valladolid Viernes, 10 agosto 2018, 13:54

El programa eBiblio, una iniciativa de la Junta de Castilla y León que pretende fomentar la lectura y descarga legal de archivos, ha sido presentado hoy, viernes 10 de julio, por la directora de Políticas Culturales, Mar Sancho,en la Biblioteca General de Castilla y León, ubicada en el Palacio de Benavente de la Plaza de la Trinidad.

El programa eBiblio, según explicó Mar Sancho, «permite el acceso desde todos los formatos digitales -móvil, tablet u ordenador- y promueve la descarga legal de libros, ámbito con deficiencias en este país». Además, ha apuntado que «pretende llegar a los lectores y nuevos lectores» y que «tiene muy en cuenta a los autores de Castilla y León».

eBiblio

El servicio, que es totalmente gratuito y funciona 24 horas durante todos los días del año, ofrece 3176 libros, 178 audiolibros, 33 revistas y 15 periódicos; entre los que se encuentra el Norte de Castilla, que ha sido uno de los más prestados, junto con el Diario de Burgos, desde que el programa se abriera hace un semestre.

Aunque los archivos se pueden ver en streaming, tambien se pueden prestar a traves de descarga. El tiempo de préstamo varía según el archivo que se descargue. Mientras que los libros y audiolibros tienen el tiempo más largo, 21 días, publicaciones de lectura más corta, como revistas o periódicos, disponen de 24 horas y dos horas, respectivamente.

Una vez transcurre el tiempo de préstamo, el archivo queda inservible y no se puede disfrutar de él, a no se que se pida una ampliación. Los libros pueden ser prestados a más de una persona, siempre que no se exceda el número de licencias del mismo. eBiblio cuenta con cerca de 23.000 licencias y ha necesitado 90.000 euros para su puesta en marcha, de la mano de la Consejería de Cultura y turismo, en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte.

«Permite el acceso desde todos los formatos digitales y promueve la descarga legal de libros, ámbito deficiente en este país» Mar Sancho, directora de políticas culturales

Para participar solo hay que ser socio, independientemente del lugar de residencia o nacimiento. Se debe disponer de una tarjeta de usuario que se expide en cualquiera de las 319 bibliotecas que componen la red de Bibliotecas de Castilla y León, que incluye todas las bibliotecas públicas provinciales y bibliobuses, así como la mayoría de las bibliotecas municipales de la Comunidad.

La plataforma online, que tiene «una presentación muy sencillla de utilizar», según la directora de Políticas Culturales, ofrece sus servicios a más de un millón de usuarios de la red de Bibliotecas y ya cuenta con 9.260 inscritos, además de haber hecho 17.357 préstamos en este primer semestre de funcionamiento.