El poeta y editor José Noriega dona su archivo a la Fundación Jorge Guillén Los libros de su editorial, El Gato Gris, se han expuesto en la Biblioteca Nacional y en el mundo a través de Acción Cultural Española y el Cervantes

El Norte Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:38

Artista plástico y poeta, editor y grabador, José Noriega ha hecho de su molino una biblioteca de ideogramas, un taller de palabras que ahora ha decido legar a la Fundación Jorge Guillén. Noriega y Rosa redondo, su esposa, han formado un convenio de donación para que su archivo personal pase a la Fundación Jorge Guillén, que custodia ya 41 archivos de escritores.

José Noriega, (Valladolid 1948), comenzó su andadura como pintor. A lo largo de su dilatada trayectoria, su pintura ha recibido premios en la Bienal de Zamora y Valladolid, su escultura en Valladolid y cerámica mural en el concurso –Patronato de autopistas– Barcelona, Palau de la Virreina 1976.

Curioso y bibliófilo, fascinado por la poesía y las maneras de extender su materialización, en 1992 fundó la editorial El Gato Gris con sede en su estudio de Velliza. De allí han salido maravillosos libros de arte y poesía. La Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes de Nueva York, el Institut Ramon Llull y Acción Cultural Española, han seleccionado y expuesto sus trabajos, así como muchas instituciones americanas y europeas.

En su catálogo figuran autores como Ko Un, Jiménez Lozano, Antonio Colinas, Ullán, Valente, Mestre, Panero, Martí i Pol, Pino, Rossetti o Martín Garzo, entre otros.

Su obra poética utiliza materiales no convencionales, como la obra de 2011 'Cien cartas a mi mujer', pinturas realizadas con pigmento de betún sobre sobres de radiografías, o su 'Poética de palo': una tipografía xilográfica de 1000 ideogramas para la poesía con dos obras claves: 'Haikús' y 'En el ángulo del agua'. El Museo Patio Herreriano le dedicó en el 2022-2023 una exposición 'Es múltiple la imagen siempre, aunque sea una sola', sobre esta técnica xilográfica sobre la que ha trabajado en los últimos años. Ha utilizado también prendas textiles antiguas para recrear textos y dibujos.

Como poeta ha publicado: 'El dibujante de zapatos', 'Palacio de las tres tristezas', 'Betún en la mirada' y 'El ferretero y la niebla'.