Las sugerencias literarias del editor artista José Noriega

En su estudio taller en un molino de la localidad vallisoletana de Velliza, José Noriega sigue ideando artefactos literarios y artísticos para su editorial El ... Gato Gris. Allí trabaja junto a una impresora láser 3D y el equipamiento que exige la xilografía, combinando técnicas digitales con los métodos más añejos de estampación. Editor, grabador y artista plástico, hace tres años creó 17 xilografías para ilustrar otros tantos capítulos del texto de 'Las ratas' que Miguel Delibes publicó en 1962. «Esta obra es una descripción circular de la existencia: es un círculo el sembrar y el recoger, es un círculo la pesca o la caza que cierra la veda; un círculo siempre chiquito el vivir, el soñar; el esperar es también una rueda enorme», recordaba entonces Noriega.

'Las ratas' Miguel Delibes. Editorial Destino. 243 páginas.

No es casual que entre sus preferencias literarias siga citando esta obra. «No soy de novelas pero 'Las ratas' me han acompañado durante todo mi tiempo. Quizá porque leí la obra muy temprano y siempre sus páginas me parecieron y siguen pareciéndome toda una lección de vida», apunta en la actualidad el artista y bibliófilo.

'La sirène' Frans Masereel. Editorial Pierre Vorms. 1932.

Otra de sus elecciones es 'La sirène', de Frans Masereel', en edición de Pierre Vorms, (Galerie Billiet) publicada en 1932. «Me fascina cómo narra una bella historia solo con estampas xilográficas y sin ninguna palabra».

'El último libro' José Luis Castillejo. Turpin Editores. 408 páginas. 2022.

La otra obra que recomienda es 'El último libro', de José Luis Castillejo (Turpin Editores). «Ana Hatherly dijo, hace tiempo ya, que dibujar es hablar con el silencio. Que hermosas 'palabras', las de este libro, desnudas del forro de las letras».