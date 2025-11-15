El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Oriente y Occidente en la voz de dos poetas singulares

Páramo publica 'Correspondecias', un diálogo poético entre Fermín Herrero y Subhro Bandopadhay

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:24

Comenta

«Desde la rama plateada del baniano / bajarán las raíces del plenilunio», escribe Subhro Bandopadhay (Calcuta, 1978), recordando en una iluminación la entrada al pueblo ... de su infancia. A lo que Fermín Herrero (Ausejo de la Sierra, 1963) le responde: «Es áspero el terruño, sin abrigo; / son largos los inviernos», evocando a su vez la textura de su niñez soriana. Así comienza una intensa serie de correspondencias poéticas entre el bengalí y el castellano; entre el profesor de español en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, autor de libros como 'La ciudad leopardo' (2010), 'Poemas metálicos' (2014) y 'Sumar sal' (2018) (auténtica referencia de la traducción del español al bengalí), y uno de los poetas más relevantes de la poesía española contemporánea, autor de títulos como 'De la letra menuda', 'La gratitud' y 'Sin ir más lejos', Premio Nacional de la Crítica en 2016.

