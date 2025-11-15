Oriente y Occidente en la voz de dos poetas singulares

Carlos Aganzo Valladolid Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

«Desde la rama plateada del baniano / bajarán las raíces del plenilunio», escribe Subhro Bandopadhay (Calcuta, 1978), recordando en una iluminación la entrada al pueblo ... de su infancia. A lo que Fermín Herrero (Ausejo de la Sierra, 1963) le responde: «Es áspero el terruño, sin abrigo; / son largos los inviernos», evocando a su vez la textura de su niñez soriana. Así comienza una intensa serie de correspondencias poéticas entre el bengalí y el castellano; entre el profesor de español en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, autor de libros como 'La ciudad leopardo' (2010), 'Poemas metálicos' (2014) y 'Sumar sal' (2018) (auténtica referencia de la traducción del español al bengalí), y uno de los poetas más relevantes de la poesía española contemporánea, autor de títulos como 'De la letra menuda', 'La gratitud' y 'Sin ir más lejos', Premio Nacional de la Crítica en 2016.

'Correspondencias' que, bajo este título que se publica bajo el sello de la editorial Páramo, son en realidad testimonio de un vibrante diálogo entre cuatro mundos: los universos particulares de cada uno de los dos poetas, con toda su riqueza y singularidad, y las referencias universales de las culturas de la India y de España, lo que equivale a decir de Oriente y Occidente. O al menos sendas partes de Oriente y Occidente que mantienen afinidades culturales desde tiempo inmemorial. La enorme diferencia en el timbre de las voces, pero también los nexos comunes entre personalidades y concepciones poéticas tan distintas y distantes, marcan la personalidad de este libro singular. Desde la sensación de aislamiento y soledad del poeta frente a los otros hasta la necesidad de la palabra iluminadora de la poesía como modo de «fabulación del mundo». Tan lejos, tan cerca.

Temas

Libros

Poesía

India

España