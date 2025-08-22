El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sala de exposiciones Narciso Alonso Cortés con obras de Raimundo de Blas. Carlos Espeso

Memoria de Raimundo de Blas, cincuenta años después

El 22 de agosto se cumple medio siglo del fallecimiento del «poeta campesino»

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:42

«Conviene que se sepa que en Valladolid hubo, hay, un hombre infrecuente, que pintaba y hacía versos por derecho. Y que vendía sus cuadros ... en el rastrillo (…) y decía sus versos desde adentro, como nacen, con todo su cordón umbilical entero y verdadero». Eso escribía en 1984, nueve años después de la muerte de Raimundo de Blas, en la víspera de la inauguración del colegio que hoy lleva su nombre en Arroyo de la Encomienda, su amigo del alma, el que fuera director de El Norte de Castilla Félix Antonio González. Conviene pues también que hoy se sepa que el «poeta campesino», como fue conocido y celebrado en su tiempo, se marchó definitivamente el 22 de agosto de 1975, hace exactamente medio siglo, después de una vida entera cerca de la pintura y de la poesía, sus dos grandes amores, además de su tierra y su familia.

