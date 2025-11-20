El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Posadas, durante la presentación de su libro de cuentos. Rodrigo Jiménez

Luis Posadas reúne sus microhistorias del Valladolid de 1936 en un libro de relatos

El coleccionista de fotografías y escritor publica 'Cuentos de la retaguardia'

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:39

Anticuario de profesión, lleva décadas coleccionando fotografías históricas que hablan de un Valladolid pretérito, muchas veces desaparecido. Luis Posadas Lubeiro trasladó esa «memoria visual» a ... varios libros de imágenes entreveradas por las historias que le sugerían. Ahora esas historias han elevado el vuelo exentas, sin el apoyo gráfico primigenio, en el libro 'Cuentos de la retaguardia' que publica Difácil. Lo ha presentado este jueves en Valladolid.

