Luis Posadas reúne sus microhistorias del Valladolid de 1936 en un libro de relatos

Anticuario de profesión, lleva décadas coleccionando fotografías históricas que hablan de un Valladolid pretérito, muchas veces desaparecido. Luis Posadas Lubeiro trasladó esa «memoria visual» a ... varios libros de imágenes entreveradas por las historias que le sugerían. Ahora esas historias han elevado el vuelo exentas, sin el apoyo gráfico primigenio, en el libro 'Cuentos de la retaguardia' que publica Difácil. Lo ha presentado este jueves en Valladolid.

«Hace un año publicamos 'El verano detenido', una crónica visual del Valladolid de verano de 1936. No fue una ciudad de frente en al que transcurrieran grandes batallas. Aquí el golpe triunfó y comenzó la represión, muchos paseos, fusilamientos. Queríamos trasladar ese miedo que se vivió. Las pequeñas historias de la retaguardia. Por ejemplo, mi abuela lavaba la ropa de los soldados italianos que se instalaron aquí. Hay otra historia de una muchacha que se enamoró de uno de ellos. Creo que la gente está harta de la historia de la Guerra Civil y, sin embargo, estas pequeñas historias llegan más», explica Luis.

Guarda cerca de 15.000 imágenes de Valladolid desde mediados del XIX hasta los setenta del pasado siglo. «Te invitan a meterte en la foto, a elucubrar a partir de lo que se ve. Las imágenes te trasladan. A veces muestran calles que ya no están, que no son identificables», cuenta tras haber publicado ya cinco álbumes con fotografías de Valladolid, de los cuales «se han agotado casi todas las ediciones».