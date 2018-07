Lorenzo Silva: «El fallo de Guerrero (La Manada) es de un déficit moral clamoroso que es necesario aclarar» Lorenzo Silva, en la presentación de su libro 'Lejos del corazón' junto a Julio Martínez. / Henar Sastre El escritor condecorado por su contribución a la imagen de la Benemérita presenta la undécima entrega de Chamorro y Bevilacqua, 'Lejos del corazón' SAMUEL REGUEIRA Valladolid Martes, 3 julio 2018, 21:50

El guardia civil en la reserva Manuel Gómez Barcía fue condenado por delito leve de amenazas el pasado viernes tras amenazar de muerte por Twitter al periodista Antonio Maestre. Otro guardia civil, Antonio Manuel Guerrero, partícipe en la violación de La Manada, trató de renovar su pasaporte el pasado lunes 25, si bien la policía, como se ha sabido después, no informó del incidente hasta tres días después, cuando fueron inquiridos por un medio de comunicación. Los incidentes de Alsasua y el 1 de Octubre en Cataluña también parecen arrojar un prisma negativo sobre este cuerpo en particular sobre una parte significativa de la población y la opinión pública; algo sobre lo que no ha tenido problemas en opinar Lorenzo Silva, escritor condecorado en 2010 por su contribución a la imagen de la Guardia Civil y artífice durante veinte años de una serie de novelas protagonizada por el benemérito Bevilacqua y su compañera Chamorro, a propósito de su visita a la librería Oletvm de Valladolid para la presentación de la última entrega de esta saga; 'Lejos del corazón'.

«No estoy tan seguro de que la Guardia Civil tenga tratos de favor», rechazó tajante Silva a propósito de las amenazas a Maestre, y trató de ejemplificar su posición inquiriendo al público cuántas familias reales de Europa habían visto a un miembro encarcelado por corrupción. Por lo que se refiere a La Manada, Silva calificó lo de Guerrero como «un fallo de un déficit moral clamoroso que es necesario aclarar», si bien se muestra confiado de que «pronto será expulsado». En cambio, a la hora de hablar de asuntos políticos, para este escritor «no hay reparos en tergiversar y modificar la realidad de acuerdo a una agenda, hay mucho interés en poner a la luz las cosas del modo más desfavorable posible»

Tampoco vaciló en señalar que «tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen un departamento de Asuntos Internos sólido», si bien concedió que «no hay cuerpo policial en el mundo sin un porcentaje llamativo de delincuencia, pues muchos de sus miembros viven en esa frontera de la ley», con los narcos dispuestos a corromper con mucho dinero a personas «drogadictas, desequilibradas, amorales o simplemente con problemas familiares que les empujan a esta salida después de años con una hoja de servicio intachable»; algo que aborda en parte en 'La marca del meridiano', ganador del Planeta.

Silva firma ejemplares en la librería Oletvm. / H. Sastre

Precisamente sobre este premio también Silva arrojó claridad sobre una cuestión un tanto extraña: cómo es posible que venciera la séptima entrega de una obra que, de acuerdo a las bases, se presenta con seudónimo -en su caso, Bernie Ohls- para que no se reconozca al autor, si bien sus héroes ya son bien notorios. «Para quien no sepa cómo funciona esto, a mí se me dice que interesaría que me presentara por mi perfil; algo que también resulta igual en premios como el Alfaguara o el Primavera».

En la presentación, conducida por el editor de Fuente de la Fama, Julio Martínez; el autor habló del 'como si' literario: «Estos personajes se presentan como nuestros padres, saben lo que tienen que hacer y decir aunque tengan dudas sobre lo que defienden o la justicia no sea perfecta, pero actúan como si creyeran ciegamente en ello». El tema fronterizo también resultó recurrente, dado que 'Lejos del corazón' se ambienta en el Estrecho, la frontera bisagra más intensa entre los continentes europeo y africano, aunque el tema central de su investigación lo suponga el blanqueo de capitales a través de la ciberdelincuencia. Es la última entrega, hasta la fecha, del estilo de Silva, que huye de la «épica barata del héroe catártico» y retrata a «auxiliares de la Justicia empeñados siempre en destapar a la luz la verdad»; algo que, reconoce, no hubiera sido posible sin «la literatura de Raymond Chandler».