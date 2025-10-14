El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El editor de Difácil, César Sanz. Rodrigo Jiménez

La editorial vallisoletana Difácil, en la IIINoche de Literatura Iberoamericana

Lisboa acoge este encuentro que fomenta la relación entre autores de Portugal y Latinoamérica

El Norte

Martes, 14 de octubre 2025, 13:56

Comenta

César Sanz, responsable de la editorial vallisoletana Difácil, será uno de los participantes en la III Noche de la Literatura Iberoamericana que se celebra en Lisboa este miércoles. A su lado estarán varios de los autores lusos cuyas obras forman parte de la colección 'El Sueño de Europa', como Maria João Cantinho y António Carlos Cortez, además del reconocido escritor Gonçalo M. Tavares, que cuenta con obra publicada en 60 países.

La Noche de la Literatura Iberoamericana es un encuentro literario para el fomento del diálogo cultural entre Iberoamérica y Portugal. Organizada por la OEI y la Fundación José Saramago, en esta edición reunirá en Lisboa a más de treinta escritores, escritoras y músicos de una docena de países alrededor del tema 'Lectura nuevos rumbos, nuevos desafíos'. El programa incluye mesas de discusión, recitales poéticos, performances y conciertos en lugares emblemáticos como el Museo Nacional de Historia Natural y de la Ciencia, el Jardín Botánico, la Biblioteca de la Imprenta Nacional, el lobby del Hotel Tivoli Liberdade y el Teatro Thalia.

Todas las actividades son de entrada libre y están dirigidas a distintos públicos incluyendo la comunidad latinoamericana residente en Portugal. En el contexto actual, la convocatoria invita al público a reflexionar junto a los autores iberoamericanos sobre el papel del libro en la sociedad, la relevancia de las bibliotecas, el paso del papel a las pantallas y las nuevas maneras de leer el mundo.

Por tercer año consecutivo la curaduría del evento recae en la poeta colombiana residente en Portugal Lauren Mendinueta, una figura central en el diálogo literario iberoamericano, cuya obra ha llegado a España a través de Difácil, donde ejerce como directora de su colección de poesía internacional 'El Sueño de Europa'.

