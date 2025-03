El dibujante César Sebastián inaugura los Diálogos del Sr. Boliche

El Norte Jueves, 20 de marzo 2025, 16:13 Comenta Compartir

El dibujante valenciano César Sebastián inaugura esta tarde (19:30 h.) la XVI edición de los Diálogos del Sr. Boliche, los encuentros que acercan al público vallisoletano a los creadores del cómic. La Biblioteca Pública de Castilla y León (plaza de la Trinidad) los acoge hasta el sábado.

Sebastián ha trabajado como portadista de discos y libros, ilustrador de libros de texto y autor de storyboards publicitarios. El responsable de la línea gráfica de la editorial El Nadir publicó en 2023 su primera novela gráfica, 'Ronson', que le valió el Premio Ojo Crítico. Es miembro fundador del sello Inefable Tebeos.

El viernes le sucede en el mismo escenario y hora la autora de 'Mal Olor' (Sapristi), la catalana Nadia Hafid. Combina ilustración para prensa ('El País', 'The New York Times', 'The New Yorker', 'The Washington Post') con sus novelas. 'El buen padre' (2020) debutó en la editorial Sapristi y recibió el reconocimiento de la Asociación de Críticos de Cómic, 'Chacal' (2022) fue su segunda entrega.

El sábado habrá doble sesión. Por la mañana Sergi Puyol (12:00 h.) hablará de su experiencia como fundador del sello Apa Apa y de creador. El autor de 'La sangre extraña' (2019), 'Cárcel de amor' (2011), 'Dictadores' (2013) o la serie 'El Diamante' (2015-2022). Su último libro es 'Las locuritas de Ursula'.

Por la tarde (18:30 h.) llegado desde Vigo Andrés Magán, dibujante y músico. Ha publicado 'Las aventuras de Passer P. Malta' (Bang), 'El buen ciudadano' (Apa Apa) y 'Noche de galletitas' (Apa Apa). La entrada es libre hasta completar aforo.