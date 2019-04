La conciencia desgarrada de Clara Campoamor

¿Fascismo contra democracia?

«No, la cuestión no es tan sencilla», opina Clara Campoamor en relación a lo que está en juego en la Guerra Civil Española. Ella no tiene ninguna duda de que sea cual sea el vencedor de la contienda el resultado será un régimen sin libertades: ya sea una dictadura del proletariado o una dictadura militar. Respecto de lo primero afirma: «Todos aquellos que no quieren ver España convertida en una sucursal de los soviéticos se separan del Gobierno». Y respecto de lo segundo advierte con tino: «La dictadura militar es una forma de gobierno fácil de imponer, pero es muy difícil salir de ella». No era optimista no, Clara Campoamor. Era completamente ajena al entusiasmo de un Eduardo Zamacois ('El asedio de Madrid') por citar un ejemplo. Pero cómo él era consciente de que el estallido de la guerra había desatado un proceso revolucionario, y casi con seguridad irreversible, en el bando republicano. La democracia liberal agonizaba atrapada entre dos furores y ella no quiso quedarse a ver cómo se cumplían sus trágicos vaticinios.