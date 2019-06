Clara Sánchez: «Me fascina el amor como superpoder para manipular» Victoria M. Niño y Clara Sánchez, durante la presentación de 'El amante silencioso'. / Alberto Mingueza La escritora viaja a Kenia en su última novela, 'El amante silencioso' VICTORIA M. NIÑO Valladolid Sábado, 8 junio 2019, 20:27

Si hay un tema que transe su obra es «la manipulación», reconoció ayer Clara Sánchez. Ese interés se lo justifica a sí misma por la escuela que tuvo en su casa, «mi familia era muy melodramática, todo se expresaba con gran intensidad». La literatura, escribir y leer, fue para ella el refugio. Si la familia es el primer campo de manipulación sutil, se extiende en su última novela, 'El amante silencioso' (Planeta), a una secta. Isabel y Ezequiel, sus protagonistas, están llamados a lidiar con los hilos y los intereses de la Orden Humanitaria, con sede en Mombasa.

«El viaje procura la necesidad de los personajes de adaptación continua a una realidad distinta. Personalmente me pasa lo mismo, me da la impresión de no encajar nunca, de estar siempre buscando mi hueco», declaró la ganadora del Planeta, del Nadal y el Alfaguara que este año celebra 30 años de la publicación de su primer libro. «Vivimos en tiempos difíciles para los jóvenes, y mis protagonistas, como los demás, tienen muchos estímulo pero pocas posibilidades». Sánchez reconoce que son las emociones su campo de trabajo y dentro de ellas, «me fascina el amor como superpoder que tenemos los humanos para manipular a los otros», declaró la novelista que estuvo acompañada por Victoria M. Niño.