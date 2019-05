César Pérez Gellida gana con 'Todo lo mejor' el premio Mejor Novela del festival Valencia Negra 2019 César Pérez Gellida, junto a Raquel Gámez, en la entrega de los premios que anualmente concede el festival Valencia Negra. / LP El escritor vallisoletano comparte con Don Winslow y Raquel Gámez los galardones que anualmente votan los lectores valencianos EL NORTE Valladolid Domingo, 19 mayo 2019, 10:17

El escritor vallisoletano César Pérez Gellida, Raquel Gámez y Don Winslow han sido los ganadores de los premios del festival Valencia Negra 2019 en las categorías de Mejor novela, Millor novel·la y Best novel.

Los lectores han emitido un total de 3.112 votos mediante los cuales han elegido a los ganadores de la séptima edición de estos premios, que se entregaron en la noche del sábado en un acto con el que se han cerrado los encuentros de la presente edición.

César Pérez Gellida, colaborador de El Norte de Castilla, ha ganado el premio Mejor novela con 'Todo lo mejor' (Suma de Letras), una novela ambientada en el Berlín de la Guerra Fría y protagonizada por un agente de la KGB. El argumento, ligado a su popular trilogia 'Memento Mori', que a su vez comparte protagonistas con el resto de sus obras, sitúa a Viktor Lavrov, un joven talento perteneciente al KGB destinado en Berlín, en medio de una delicada misión que pondrá a prueba sus conocimientos en psicología criminalista y sus virtudes como agente de inteligencia. Desde que publicó su primera novela negra hasta este año nueve textos de Pérez Gellida han visto la luz. Seis de ellos forman parte de sus dos trilogías: 'Versos, canciones y trocitos de carne' y 'Refranes, canciones y rastros de sangre'.

Raquel Gámez se ha alzado con el premio Millor novel·la con la obra 'No diguis res' (Llibres del Delicte), un thriller psicológico centrado en una pareja que no puede tener hijos y el norteamericano Don Winslow, ha logrado el premio Best novel con 'La Frontera' (Harper Collins), la esperada novela que cierra la trilogía 'El cártel'.