En el centenario de Miguel Delibes Miguel Delibes, en la Hemeroteca de El Norte. El Norte dedicará amplia información a la efeméride en torno al escritor español más importante del siglo XX RAMÓN GARCÍA Jueves, 17 octubre 2019, 10:09

Hoy, 17 de octubre, da comienzo oficialmente el centenario del nacimiento del novelista vallisoletano Miguel Delibes. En realidad será en octubre de 2020 cuando se cumpla la efeméride, aunque va a ser a lo largo del año que media entre ambas fechas cuando se haga memoria y rinda homenaje a la persona y obra del escritor.

El Norte de Castilla, que dedicará amplia información y opinión al centenario, quiere que este de hoy sea el pórtico de cuanto en sus páginas se escriba y publique. Y quiere, además, empezar prestando atención a uno de los perfiles o vocaciones del escritor vallisoletano más vinculados con este periódico: precisamente su faceta de periodista. Quizá no suficientemente estudiada ni ponderada; eclipsada, de alguna manera, por su sobresaliente vocación y trayectoria como novelista.

Por eso queremos abrir el centenario destacando su historial periodístico. En primer lugar, porque todo él se desarrolló en y desde las páginas de este diario; y en segundo lugar, porque incluso su faceta novelística nace y crece siendo Delibes periodista de El Norte. Ya su primera novela, 'La sombra del ciprés es alargada', con la que además gana el prestigioso premio Nadal en 1947, se gestó perteneciendo Delibes a la plantilla del diario vallisoletano, en el que había ingresado en octubre de 1941, a punto de cumplir los 21 años. Incluso llega a enterarse de la concesión de dicho galardón a través del teletipo del periódico.

Miguel Delibes va ocupando luego diferentes puestos y cargos en el diario vallisoletano, llegando incluso a ser director en el periodo 1960 -1966. Al mismo tiempo se van sucediendo sus títulos narrativos y novelísticos, siendo alguno de ellos, incluso, consecuencia de los tiras y aflojas del periodista con la censura reinante. Tal es el caso de 'Las ratas' (1962). El propio Delibes lo deja dicho bien claro: «Cuando a mí no me dejan hablar en los periódicos, hablo en las novelas». O lo que él llamó, metafóricamente, «cambiar de instrumento»: si al que manda, a la autoridad competente, no le agrada el instrumento que emplea un artista, no tiene éste más que cambiarlo por otro.

Es lo que Miguel Delibes practicó de por vida en su doble oficio de periodista y novelista. 'Viejas historias de Castilla la Vieja', 'El disputado voto del señor Cayo' son otros tantos ejemplos de este cambio de instrumento para burlar a los censores.

Cuando Delibes emprende una dura y descarnada campaña de prensa, desde las páginas de El Norte de Castilla, contra la postración y abandono de medio rural castellano, y la Dirección General de Prensa, después de llamarle una y mil veces la atención, acaba prohibiéndosela, el periodista novelista publica 'Las ratas', que es un alegato contra el abandono del campo castellano mucho más duro y explícito que cualquier reportaje periodístico. Incluso el periódico llega a publicar capítulos y textos de la novela, sin que la censura atine a reaccionar. Miguel Delibes fue un maestro en estas lides y ardides.

Y siempre desde las páginas de este periódico que ahora tiene el lector entre sus manos. Las páginas de El Norte de Castilla. En las que Delibes escribió y publicó la mayor parte de su literatura periodística y fueron al mismo tiempo referencia y noticia de toda su literatura novelística. Sin El Norte no hubieran tenido razón de ser ni la una ni la otra. Por eso El Norte será el primero en conmemorar e informar del centenario delibeano que hoy arranca oficialmente.