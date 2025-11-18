Astrid Vargas, pionera en la recuperación de especies amenazadas, acude a la Fundación Miguel Delibes Será protagonista el jueves del ciclo de 'Conversaciones sobre medio ambiente' en una sesión dirigida por Miguel Delibes De Castro

El Norte Valladolid Martes, 18 de noviembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

La Fundación Miguel Delibes recibirá el jueves, 20 de noviembre, (19:00 horas en la Sala Cajamar), a Astrid Vargas, pionera en la recuperación de especies amenazadas como el lince ibérico y experta en restauración de ecosistemas, en el que será el segundo encuentro del ciclo 'Conversaciones sobre medio ambiente: El sentido del progreso hoy'.

Miguel Delibes de Castro entrevistará a la especialista en una conversación que llevará por nombre: 'Astrid Vargas: de la cría de linces a la restauración de ecosistemas'. En 2025 se cumplen 75 años de la publicación de 'El camino', 50 del discurso de ingreso de Miguel Delibes en la RAE ('El sentido del progreso desde mi obra') y 20 de la publicación de 'La tierra herida'. Estos aniversarios llevaron a la Fundación Miguel Delibes a tomar la decisión de dedicar buena parte de las actividades de este año al medio ambiente.

Todas las entrevistas son conducidas por Miguel Delibes de Castro y en ellas se abordan algunos de los principales asuntos medioambientales: El cambio climático, la recuperación de ecosistemas, la gestión del agua dulce, la salud de nuestros océanos, la desertificación o la importancia de la biodiversidad. Además, tratándose de Delibes, habrá también un espacio para debatir el papel de la literatura de naturaleza, un emergente fenómeno editorial.

Los encuentros son grabados y estarán disponibles en el canal YouTube de la Fundación. Astrid Vargas ha sido una figura clave en la recuperación de tres de las especies más amenazadas del mundo: el lince ibérico en España, el turón de patas negras en Norteamérica y el sifaka de corona dorada en Madagascar. De hecho, en 2025 se cumple otro aniversario importante para el conservacionismo en España que es el XX del nacimiento de la primera cría de lince ibérico en cautividad bajo el liderazgo de nuestra invitada, programa que se ha manifestado como un profundo éxito y que ha sido fundamental para la recuperación de la que por entonces era la especie de felino en mayor riesgo del mundo. Gracias a los esfuerzos de profesionales como Astrid Vargas hoy se expande la especie y se reintroduce el lince ibérico en entornos que llevaban muchas décadas sin su presencia.

Vargas ha sido galardonada con múltiples premios, como el Premio a Toda una Carrera Profesional de la Junta de Andalucía.Y recientemente el Premio a la Inspiración Dietmar Roth otorgado por la Asociación AlVeLal de restauración de ecosistemas. Astrid Vargas desarrolla su labor profesional integrando cuatro pilares: conservación de biodiversidad, restauración de ecosistemas, revitalización de comunidades locales y arte para la acción. Como parte de su dedicación a la restauración ecológica, ha dirigido el documental 'Cabeza, Corazón y Manos', de Intermedia Producciones, galardonado con el Premio BeCome del Jurado en el Festival Internacional de Cine «Green Film Festival».

Astrid cree en el poder del arte y la inspiración para transformar la sociedad. Es la fundadora de Inspiration 4 Action, una iniciativa que fomenta la creatividad colectiva como herramienta para la restauración de ecosistemas.