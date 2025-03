No hay tumba para el maestro del terror

Fue un trabajo para ganarse el pan en momentos en los que la vida parisina le resultaba demasiado cara. Julio Cortázar y su señora pusieron ... rumbo a Roma, ciudad más asequible, y allí tradujo casi 1.200 páginas de los cuentos de Edgar Allan Poe (1809-1849). Aquella traducción publicada en 1956 ha sido la puerta de entrada al mundo del maestro del terror para millones de hispanohablantes durante casi siete décadas. La editorial Páginas de Espuma, especializada en el cuento, ha revisado aquella versión con un traductor del siglo XXI y publica todos los relatos del narrador de Baltimore en una edición de Jorge Volpi y Fernando Iwasaki. Rafael Accorinti es el traductor y Arturo Garrido, el ilustrador.

Baudelaire fue el primer escritor europeo fascinado por Poe tras leer 'El gato negro' y se convirtió en su obsesión. Entre los escritores hispanos, Ramón Gómez de la Serna, Cansinos Assens, Borges o Bioy Casares tradujeron algunos cuentos. En 2007 Páginas de Espuma editó la traducción de Cortázar con dos prologuistas seducidos por un escritor empeñado en enfrentar al lector con lo insólito, con sus propios miedos, con lo oscuro.

«Entonces elegimos a dos grandes del 'boom', Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes», recuerda Jorge Volpi. «Ahora hemos mirado el panorama actual y hemos comprobado el vínculo de lo femenino con el mundo del terror y de lo fantástico. Hemos visto que en los últimos años, con la aparición de escritoras como Mariana Enriquez, Patricia Esteban Erlés y otras, se da un nuevo giro al terror desde el punto de vista de género y que está muy vinculado a lo social», explica el escritor mexicano. «Aunque no hay que olvidar que el terror tuvo un antecedente femenino anterior a Poe que fue Mary Shelley y su 'Frankenstein'».

Cuentos completos Edgar Allan Poe. Edición de Jorge Volpi y Fernando Iwasaki íntegra y comentada. Traducción de Rafael Accorinti. Prólogos de Mariana Enríquez y Patricia Esteban. Ilustraciones de Arturo Garrido. 1.184 páginas. 42euros.

La etiqueta estilística no deja de ser «una ficción, nos ayudan a abordar el tema, a clasificarlo, pero Poe no aspiraba a ser un escritor de género sino a estar en el centro de la tradición narrativa anglosajona. No pretendía ser un autor de terror o policíaca, aunque haya ayudado a popularizar y hacer mas poderosas estas dos formas», dice Volpi.

Aquel huérfano que probó distintos oficios y terminó por encontrar en el periodismo su sustento quería «fijar la atención del lector a cada línea que tocaba. Se nota en el primer párrafo de estos cuentos, no pretendía provocar la reflexión del público sino impresionarlo, que no dejase de leer y ese embrujo es lo que hace de él un autor tan fascinante gracias a un entramado literario muy bien construido», sostiene Rafael Accorinti.

Había traducido para Páginas de Espuma los ensayos literarios de Virginia Woolf, 'El estrecho puente del arte', y recibió el encargo de renovar esta traducción. «Siempre he tenido mucho respeto por labor de Cortázar, que es fundacional, fue el primero en colocar a Poe en la lengua española como referente. Mi labor era diferente, he reinterpretado los cuentos desde una mirada contemporánea con un género fantástico y policial más evolucionado, que fuera acorde con el habla de hoy y sin sonar arcaizante». Señala además «la ventaja histórica. He podido trabajar con bibliotecas multilingües, con foros especializados, con diccionarios históricos. Incluso Poe me recordaba a Borges en el sentido de que cada línea estaba cargada de significado parafraseando al autor. Hay también una asociación internacional de Poe y he podido comprobar lo presente que en su obra están libros como la Biblia o los manuales de demonología, con los que siempre escribía».

Títulos, personajes y matices

El arsenal documental, filológico y académico ha permitido a Accorinti aquilatar, por ejemplo, la expresión de «túnica albuginea» que utiliza Poe en el cuento 'Conversación con una momia' y replica Cortázar. La frase «se encontraban ahora tan cubiertos por los párpados que solo podía verse una pequeña porción de la 'esclerótica albugínea'» es la que propone el joven traductor atendiendo a que el tecnicismo médico usado por el autor se refiere a una parte del pene, no de los ojos.

La pérdida de la letra 'o' por parte del Bob, el aprendiz de imprenta que protagoniza el cuento traducido en la nueva versión como 'Equizando el editorial', provoca un juego con el lenguaje en esa columna periodística además del habla del personaje. Eso ha llevado a Accorinti a buscar la manera de respetar la gracia oral, que Cortázar obvió, con nuevas fórmulas. La lista de demonios que aparecen en 'Un cuento de Jerusalén' ha sido vertida al español de distinta forma y personajes aledaños han recibido mayor atención en esta traducción.

Títulos como 'Tú eres el hombre' o 'El sistema del doctor Tarr y del profesor Fether' han sido fijados como 'Has sido tú' y 'El método del doctor Alquitrán y del profesor Pluma'. El primero, para «mantener la fuerza de la acusación», en un relato de corte policial en el que se busca al asesino de un querido vecino y en una fiesta se tiende una trampa para descubrirlo. El segundo nos mete en un psiquiátrico de misteriosos tratamientos en el que los locos toman el control. Poe deja pistas sobre el desenlace que el traductor ha querido respetar.

«En el XIX surgen los autores fundacionales de Estados Unidos como Whitman y Thoreau. Poe es un escritor atípico al que no le interesa encarnar el espíritu de su país sino que le gustan las historias de terror con un punto cómico, dando lecciones a los lectores de su tiempo sobre cómo la naturaleza puede ser espeluznante», sentencia Accorinti.

Poe/ Corman Edgar Allan Poe / Tomás Hijo. Ediciones T&T. 274 páginas. 33,35 euros.

La editorial vallisoletana T&T ha publicado, a su vez, 'Poe/Corman', un libro con once relatos del escritor, 28 grabados de Tomás Hijo, una biografía y un recorrido por las películas que Roger Corman hizo sobre sus historias. Entre los artistas y escritores que hablan de ellas se cuenta Javier Vielba.

Mariana Enriquez, «hija» literaria» de Poe, señala en su prólogo los temas obsesivos del autor nacido en Boston y muerto en balitare; los dientes, la muerte de una mujer hermosa, la enfermedad y en enterramiento de una persona viva. La condición de clásico hace que Edgar Allan Poe siga eternamente vivo, recién cumplidos los 175 años de su muerte.