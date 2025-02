Sigue siendo pop y nos encanta

El mundo es más amable, llevadero y atractivo si grupos como The Primitives siguen en activo. Tenemos la suerte de que así sea y de ... que sellos como Elefant lancen su música por estos lares. Para más fortuna, tenemos la suerte de que el grupo lance una nueva canción como previa a un inminente próximo trabajo con 28 canciones.

'Sweet sister tomorrow' es la nueva joya pop que la formación creada en Coventry (UK) allá por el 84 lanzó el pasado 7 de febrero en todas las plataformas. Sin duda, una maravilla no solo por el contenido de la canción sino por la habilidad que la veterana formación sigue teniendo para mantener su esencia indie pop de los primeros 90 a pesar del paso de los años, de los acontecimientos y de los cambios de tendencias.

The Primitives con Tracy Cattell al frente han creado una nueva canción con toda la envoltura expansiva que a finales de los 80 formuló una generación de formaciones como Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine, Darling Buds o los mismísimos Transvision Vamp con quienes tanto les compararon los medios 'mainstream'. Panderetas, guitarras cristalinas, cándidas melodías y una voz femenina al más puro estilo 'Blonde Pop' están presentes en una nueva canción que se ha presentando en formato convencional y también en un formato sinfónico 'Dream Pop'. Por cierto, que si la versión sencilla está repleta de encanto, su formato 'dream' es un verdadero regalo en el que las cuerdas y los vientos embellecen aún más la canción desde una integración discreta y repleta de gusto.

The Primitives fueron maestros en el arte de diversificar y de profundizar en distintas tendencias de la cultura pop

El añadido que hace aún más estimulante este nuevo single de The Primitives es que, en cierto modo, se trata de la avanzadilla de un próximo trabajo titulado 'Let's go round again', al que se le añade la coletilla de 'Second Wave Singles & Rarities 2011-2025'. Nada más y nada menos que 28 canciones que verán la luz el 7 de marzo trabsutabdi por la obra que el grupo creó desde su regreso en 2010, justo un año después del fallecimiento del bajista original Steve Dullaghan. Desde entonces la banda no ha parado de crear canciones con cierta regularidad y de ofrecer conciertos siempre muy especiales, incluso compartiendo cartel con compañeros de generación como The Wedding Present'. Aunque su regreso en 2011 fue de la mano del sello Fortuna Pop lo cierto es que su legado desde entonces se ha lanzado con diferentes sellos, la mayoría de ellos llevados más por amantes devotos de la música que por factorías de la industria.

La trayectoria de The Primitives tuvo su gran pico de popularidad en 1988 con la edición de 'Lovely' que fue su debut con el sello RCA. Su éxito 'Crash' llegó al número cinco en Inglaterra y al tres en Estados Unidos, siendo una de las formaciones de los últimos ochenta que decidió mantener la llama casi extinta de la 'new wave' de años atrás reivindicando a formaciones como Ramones o los mismísimos Blondie. Lejos de acomodarse en aquella primera premisa, The Primitives fueron maestros en el arte de diversificar y de profundizar en distintas tendencias de la cultura pop que pasaron por el mencionado 'dream pop', por los sonidos sixties e incluso por ciertos delirios de la Motown sin evitar impregnarse de la vanguardia indie pop de su propia época.