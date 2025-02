El espejo de Isabel I, sátira política y romancero lorquiano, recomendaciones de Irene Carvajal

José C. Castillo

Victoria M. Niño Valladolid Viernes, 14 de febrero 2025, 11:01

Devota de Vallé-Inclán y Lorca, Irene Carvajal suele citarlos en sus presentaciones públicas. En esta ocasión quiere recomendar tres de sus libros favoritor. «El ... primero es 'Los Trastámaras', del catedrático de medieval de la UVA y ha sido mi gran frustración profesional. Me habría encantado estudiar historia medieval, pero la vida me llevó por los cauces del derecho y siempre he manifestado que cuando tenga un poco de tiempo haré esa carrera», asegura la concejala, presta a recordar la historia que refiere ese volumen.

'Los Trastámaras' Julio Valdeón Baruque. E. Martínez Roca. 280 páginas. 19 euros «Isabel I de Castilla es una referente de estadista para cualquier mujer que nos dediquemos a la política. Fue una visionaria que trabajó por y para Castilla A ella le debemos la abolición de la esclavitud en América, que la corona debía tratar a todos los súbditos por igual, también al otro lado del Atlántico. Las leyes de Burgos son importantísimas, dan el primer paso de la legislación laboral donde se reconocen los derechos de las embarazadas. Isabel Ide Castilla es una mujer que debe ser espejo hoy de ese devenir cómo a través de su antecesor Enrique II, hijo bastardo de Alfonso y Leonor de Guzmán, en esa pugna que tiene con Pedro I el Cruel, se instala la dinastía de los Tratásmara. Es una época de más luces que sombras en la que Castilla tenía relaciones diplomáticas con Mongolia, en 1393 la facultad de medicina de Valladolid tenía autorización papal para hacer autopsias. Entre sus sombras, la corriente antisemítica que se inicia con Enrique II y que cristaliza en 1492 con el desplazamiento de los judíos no conversos y la expulsión de los sefardíes». 'Los jamones de Stalin' José Luis Alonso de Santos. Fundación Jorge Guillén. 175 páginas. 10 euros El segundo es una obra de teatro de José Luis Alonso de Santos. «Fue un regalo que me hizo hace año y medio una persona que quiero mucho, profesor de mi marido, fueron grandes amigos cuando estaba en Villalón, Antonio Piedra. Es una sátira maravillosa y reflexiva sobre la vida en la política y la incongruencia de algunos colores políticos que no concilian la ideología con el comportamiento y otra reflexión sobre qué pasó en la Guerra Civil, y cómo los hermanos se separaron en bandos. Es un libro en tono humorístico pero con mucha profundidad para darse cuenta de como el soclismo y el comunismo. en las que todo gira en torno igualdad y lucha de clase del proletariado, finalmente las elites se aprovechan de los privilegios». 'Romancero gitano' Federico García Lorca. Alianza. 112 páginas. 13,50euros Findalmente, recuerda que «Lorca y Valle-Inclán son dos de mis autores favoritos. En el 'Romancero gitano' hay un choque entre la tradición y las imágenes de Lorca. Recoge coplillas populares que me recuerdan a las que oía en casa de mis abuelos paternos en Andalucía Esos romancillos se los oía cantar a mi abuela y me transportan a la infancia, al período más bonitos».

