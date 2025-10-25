Jeremy Allen White, el 'Boss' se va al espacio

Jeremy Allen White no nació siendo una estrella, pero desde que se le presentó la ocasión de serlo no ha dejado de brillar. Tras una ... carrera de fondo en cine y televisión, sólto el primer destello en 'Shameless', en el papel de 'Lip', el problemático hijo mayor de la familia Gallagher, un personaje que le iba como anillo al dedo por su físico de chaval de barrio muy vivido. Lanzó el siguiente metido en la piel del atormentado chef Carmy Berzatto en la exitosa serie 'The Bear', y ahora le toca lucir como el 'Boss' en 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', el biopic centrado en la época más dura y oscura del cantante y guitarrista estadounidense, al comienzo de su treintena, que ha llegado este viernes a los cines.

El actor, ha reconocido el propio Bruce, «ha hecho la mejor versión de mí mismo». Pero estar a la altura de semejante reto no ha sido fácil. Así lo ha confesado White, que vivió seis meses «obsesionado» con el artista de Nueva Jersey. «No sabía tocar la guitarra ni cantar y tenía miedo de decepcionar a todo el mundo», señala. Por eso no paraba de escuchar su música, incluso su voz, que aprendió a imitar con entrenadores vocales. «También leí sus memorias, intentaba cantar como él, vestirme como él», admite el intérprete nacido en Brooklyn hace 34 años. Y a su dedicación sumó lo más importante: el apoyo del 'Boss', que con frecuencia se coló en el set de rodaje para asesorarle. Una sensación que no siempre agradó al actor, «porque tener delante al hombre que estás interpretando resultaba un tanto paralizante». Fue cuestión de tiempo que Springsteen se convirtiera «en una especie de guía» que, según 'The Guardian', hasta le enviaba mensajes por la noche apuntando «pequeños momentos», una mirada, una manera de sentarse... que podían ayudarle a afinar su papel.

Pese a todo, la audiencia no recibió con agrado las primeras imágenes de Jeremy caracterizado como Bruce. «No se parece en nada», lamentaban decepcionados los fans del cantante. Pero la interpretación del neoyorquino ha sido considerada tan «convincente» que poco importan ya unas críticas que son historia.

White, que ahora tiene todas las papeletas para triunfar en la temporada de premios con la película dirigida por Scott Cooper, no encontró la fama por casualidad. Hijo de Eloise Ziegler y Richard White, dos actores de Broadway, la buscó desde niño, estudiando baile e interpretación, y sufriendo, mucho, por no dar con la tecla del éxito durante sus primeros años en Hollywood. «Si no tenía éxito era el fin del mundo. Sentía que tenía mucho talento y no lograba todo lo que merecía», ha confesado.

El arquetipo del malote

Pero el reconocimiento que se le resistía acabó por llegar y al triunfo como actor se unió el tirón como modelo, lo que tiene su mérito tratándose de un hombre que no es canónicamente guapo y mide 1,70 metros. Representa, eso sí, el arquetipo del malote de toda la vida, lo que pudo resultar crucial para protagonizar su momento más revolucionario en internet. Ocurrió con la campaña de ropa interior que hizo para Calvin Klein, una oportunidad que le llegó en el mejor momento, cuando acababa de rodar 'The Iron Claw', compartiendo protagonismo con Zac Efron, y ya se había acostumbrado «a correr en ropa interior delante de muchísima gente. Eso quizá me supuso algo de preparación mental y emocional».

En las imágenes tomadas por Mert Alas, White aparece retozando al sol en una azotea, sin camisa o sin pantalón. Una visión que nunca imaginó de sí mismo, pero para la que se preparó a conciencia. Hizo running, calistenia, saltos de comba… Comió muchísimo pescado. Y todo ello sin dejar de pensar: «No voy a poder verme en una valla publicitaria. No tendría que estar haciendo esto. Síndrome del impostor total», admite. Pese a sus reticencias, la campaña levantó pasiones y sumó millones de 'likes', empezando por el de una orgullosa Rosalía que en aquel momento ejercía de novia del actor.

La cantante catalana y el intérprete neoyorquino protagonizaron durante apenas un año un sonado pero traquilo romance que acabó sin estridencias, aunque no todas las rupturas de White fueron tan amables. En mayo de 2023, Addison Timlin, con la que contrajo matrimonio cuatro años antes y tuvo dos hijas, Ezer Billie y Dolores Wild, solicitó el divorcio, y se desató la guerra. Los problemas con el alcohol que él sufría entonces complicaron el proceso de separación y el acuerdo de custodia se hizo esperar. Someterse a pruebas de sobriedad y asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos fueron las condiciones que para zanjar el asunto tuvo que aceptar el actor, que últimamente ha sido fotografiado en varias ocasiones con Molly Gordon, coprotagonista en 'The Bear'.

Inmerso en la promoción de 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', y convertido en la estrella que siempre quiso ser, Jeremy Allen White prepara ahora el salto a otra galaxia. A una muy, muy lejana para prestar su voz al personaje de Rotta el Hutt en la próxima película de Star Wars, 'The Mandalorian and Grogu', cuyo estreno está previsto para mayo de 2026. Él, que ya ha sido cocinero, hijo rebelde, modelo publicitario y el 'Boss', dice que convertirse en un alienígena baboso, «ha sido divertido» y que está deseando «llevar a mis hijas al cine». Ahora sólo queda por ver si el que fuera el amargado chef de 'The Bear' se mueve en el espacio igual de bien que en la cocina.