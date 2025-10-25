El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

EFE/ EPA

Jeremy Allen White, el 'Boss' se va al espacio

Perfil ·

Inmerso en la promoción del biopic sobre Bruce Springsteen, el actor neoyorquino se une a la saga 'Star Wars' dando voz al alienígena Rotta el Hutt

Izaskun Errazti

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:10

Jeremy Allen White no nació siendo una estrella, pero desde que se le presentó la ocasión de serlo no ha dejado de brillar. Tras una ... carrera de fondo en cine y televisión, sólto el primer destello en 'Shameless', en el papel de 'Lip', el problemático hijo mayor de la familia Gallagher, un personaje que le iba como anillo al dedo por su físico de chaval de barrio muy vivido. Lanzó el siguiente metido en la piel del atormentado chef Carmy Berzatto en la exitosa serie 'The Bear', y ahora le toca lucir como el 'Boss' en 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', el biopic centrado en la época más dura y oscura del cantante y guitarrista estadounidense, al comienzo de su treintena, que ha llegado este viernes a los cines.

