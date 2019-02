Javier Hontoria: «Quiero que el Patio Herreriano dé visibilidad internacional a los artistas españoles» Javier Hontoria, tercero por la izquierda. / Roberto Ruiz El crítico de arte y nuevo director del Patio Herreriano se fija como meta conectar el centro con otros museos y convertirlo en «reflejo de la ciudadanía» JESÚS BOMBÍN Lunes, 25 febrero 2019, 22:32

El proyecto de Javier Hontoria (Madrid, 1975) para transformar el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español en una «plataforma que dé visibilidad internacional a los artistas españoles» convenció a los siete expertos integrantes del órgano de selección. El enfoque del licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense y comisario de exposiciones fue el mejor valorado entre los seis finalistas de un concurso al que optaron 17 aspirantes a dirigir la institución. La conexión y el entendimiento con otros museos será el eje en torno al que se articulará la gestión de una pinacoteca que pone así fin a dos años y medio sin dirección tras la destitución de Cristina Fontaneda y la convocatoria del concurso público.

«El Patio Herreriano tiene un potencial formidable y me gustaría trabajar duro para sacar partido a una institución con unas capacidades fantásticas», explica Javier Hontoria.

Su experiencia como comisario y crítico de arte le ha llevado a viajar por el mundo tomando contacto con la realidad más global del arte contemporáneo, con especial atención al mercado europeo, en el que ha podido detectar el escaso impacto y el desconocimiento de la obra de los creadores españoles. «Mi proyecto se basará en tres patas: atención al contexto local, al nacional y al internacional para dar a conocer el arte español sin perder la perspectiva de que nos movemos en un mundo global. He visto pocos artistas españoles en grandes exposiciones internacionales, así que me gustaría que el Patio Herreriano fuera una plataforma que dé visibilidad a nuestros creadores, que podamos tratar de buscarles salida en el escenario internacional, donde no tienen toda la presencia que merecen; este museo ofrece las condiciones idóneas para convertirse en esa gran plataforma».

Una de las claves de su enfoque será la construcción de «un buen programa de promoción de artistas» a partir de los contactos que ha realizado durante los años que ha trabajado como comisario. Su idea, apunta, es que «puedan ser compartidos por otros espacios e instituciones». Considera quien ha ejercido como crítico de arte en 'El Cultural' que en la actualidad buscar el diálogo con otros centros museísticos es absolutamente prioritario. «El arte contemporáneo es muy permeable y no tiene que estar cerrado, no quiero poner límites a un ámbito en el que se pueden abrir muchísimos campos y matices».

Como crítico de arte conocía desde hace varios años la institución que va a dirigir y ahora, tras ser seleccionado, aplicará una parte de su experiencia en el mundo de la comunicación al día a día de la institución. «Estoy habituado a dirigirme a las audiencias, a tratar de acercar el arte a todo el mundo y yo tengo la idea de que como museo tenemos que acercarnos, ser útiles e instructivos para toda la ciudadanía sin decepcionar a las élites. Hay que trabajar en esos dos niveles, sabiendo que el mundo del arte tiene un punto de especialización pero también sin caer en la endogamia, un peligro tremendo para el arte contemporáneo».

Otro rasgo que definirá su modelo es la apertura a la ciudad. «Quiero que el ciudadano de aquí se refleje en el museo, que se reconozca en él, y eso se consigue abriéndolo, organizando exposiciones que aludan a la historia y el presente de nuestro contexto; tenemos una colección formidable que podemos repensar, una capilla y unas salas maravillosas, el estupendo fondo y el archivo de Ángel Ferrant». Sin entrar a valorar si mantendrá la gratuidad de la entrada que, entre otras medidas, ha llevado al museo a registrar el año pasado una afluencia récord de cien mil visitantes, Hontoria tiene claro que tanto las exposiciones temporales como la programación «han de estar bien conectados. Me quiero sentar a hablar con todos los agentes implicados en el mundo del arte porque aquí –remarcó– hay mucho potencial».