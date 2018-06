¿Es sinónimo 'hooligan' de hincha? 01:54 Efe En el traspaso de esta palabra al español, ha pasado con un significado añadido: 'seguidor de un club de fútbol' EL NORTE Valladolid Viernes, 15 junio 2018, 18:18

El término hooligan se usa en inglés para referirse a una persona violenta que pelea o causa daños en lugares públicos. En el traspaso de esta palabra al español, ha pasado con un significado añadido «seguidor de un club de fútbol». Y se usa en contextos en los que aficionados agresivos, seguidores de un equipo en concreto, se enfrentan con los grupos del equipo contrario durante el encuentro. La tensión aumenta cuando juegan equipos de la misma ciudad o equipos históricamente rivales.

La palabra española hincha tiene rasgos de significado comunes con la palabra inglesa 'hooligan'. Según el Diccionario de la Lengua Española, hincha hace referencia a la persona partidaria o entusiasta de alguien o de algo, especialmente de un equipo deportivo. Pequeños matices que no pueden pasar desapercibidos: hincha es más amplio que hooligan en cuanto que no selecciona deporte. Pero se diferencian en cuanto a que en la palabra hincha no se percibe el rasgo de 'agresividad' o 'violencia'. Por lo tanto, no pueden, en rigor, intercambiarse. es decir, que no funcionan como sinónimos.

Pero hay un dato que llama la atención: el Diccionario de la Lengua Española, edición de 2014, define así la palabra 'hooligan': Hincha británico de comportamiento violento y agresivo.

Desde 'Palabras y palabros' recomendamos utilizar la expresión autóctona hincha violento o hincha agresivo porque los adjetivos 'violento' y 'agresivo', en cada caso, aportan el rasgo significativo necesario para hacerlos equiparables.

En el caso de que se decida utilizar el término inglés 'hooligan', recomendamos escribirlo en cursiva o entrecomillado, si no se dispone de este tipo de letra. Y usarlo en el sentido más amplio del término, eliminando la referencia relativa a la nacionalidad del individuo.