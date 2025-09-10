El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cocinero y divulgador David de Jorge. R. C.

David de Jorge, Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación Gastronómica 2025

La Real Academia de Gastronomía reconoce con este premio a profesionales, empresas o proyectos de comunicación o difusión gastronómica desarrollados en España o que hayan tenido impacto en nuestro país

C. P. S.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:29

El cocinero y divulgador David de Jorge ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación Gastronómica 2025, tal y como recoge el acta del jurado, reunido esta misma mañana.

Presidido por la periodista y Premio Nacional de Gastronomía Ana Vega Pérez de Arlucea, ha estado formado por los Premios Nacionales Mikel Zeberio y Amaya Cervera, los Académicos Teresa de la Cierva, Luis Cepeda, Juan Manuel Bellver y Ramón Pérez-Maura, así como por Luis Suárez de Lezo y Miguel Loya, presidente y secretario general de la RAG.

David de Jorge es un polifacético comunicador que trabaja en televisión, en radio, escribe artículos y libros. El último, un título que acerca la gastronomía a los niños escrito con su inseparable Martín Berasategui. Tiene una gran habilidad para transmitir y ha encontrado en las redes sociales un canal donde conecta con todas las generaciones. Además de divulgador es un gran cocinero, que aprendió de maestros como Hilario Arbelaitz (Zuberoa), Michel Guérard (Lés Prés d'Eugénie), Jacques Chibois (Bastide Saint Antoine) y Pedro Subijana (Akelarre).

En palabras de Ana Vega Pérez de Arlucea, quien ha presidido la deliberación, es merecedor de este reconocimiento por ser un perfil «completísimo, tanto como comunicador, como cocinero». El jurado ha destacado su «profunda cultura gastronómica y su asombrosa capacidad para llegar a la gente», incluso a los más jóvenes, a quienes les está enseñando a comer más tradicional. «Nos acerca a la cocina de toda la vida, la cocina de recursos, con simpatía y accesibilidad», han apuntado.

Tras conocer la noticia, David de Jorge ha compartido unas palabras con la Real Academia de Gastronomía: «Me premian por divulgador y comunicador y todas esas chanfainas, pero mis crónicas y mis recetas están inspiradas en toda esa peña currela que se bate el cobre en las cocinas españolas, quemándose las pestañas, friendo salmonetes y sudando la gota gorda. Gracias a todos ellos, a mis compañeros de radio, televisión y prensa y a disfrutar, que nos quedan dos telediarios«.

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 se celebrará el 20 de octubre en Granada. Por primera vez en su historia, la ceremonia se traslada fuera de Madrid con el fin de celebrar las identidades locales.

El evento cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada a través de su marca distintiva 'Sabor Granada', el Ayuntamiento de Granada, así como con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, con el patrocinio de CaixaBank, Mahou-San Miguel y Kia.

Los Premios Nacionales de Gastronomía son los galardones más relevantes del sector por su consolidada trayectoria. Son entregados por la Real Academia de Gastronomía y reconocen, desde hace más de cinco décadas, la excelencia, la creatividad y el compromiso de los profesionales que construyen el prestigio de la gastronomía española.

