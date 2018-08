Robert Redford anuncia su retirada El actor Robert Redford. / Reuters 'Old Man and the Gun' será su última película EL NORTE Valladolid Lunes, 6 agosto 2018, 13:54

Robert Redford, uno de los grandes mitos del cine, dice adiós a su carrera profesional. Durante una entrevista con EW, que recoge ecartelera el actor confirma que 'Old Man and the Gun' será su última película.

«Nunca digas nunca, pero he llegado a la conclusión de que este es el fin para mí, en términos de actuación. Voy a jubilarme después de esta película porque he estado ejerciendo mi trabajo desde que tenía 21 años. Creo que es suficiente. ¿Por qué no decir adiós con algo que es muy optimista y positivo?», confiesa Redford en la citada entrevista.

Como recoge ecartelera, no es la primera ve que el actor anuncia su adiós. Sin embargo, ahora parece pesar más el «contexto» y la historia de 'Old Man and the Gun', filme con el que quiere poner punto final a su dilatada trayectoria como actor. El largometraje llegará a los cines durante 2018