Óscar Puente advierte a la Junta que «no pinta nada» en la Seminci si no aporta financiación «suficiente» Óscar Puente participó en el acto de homenaje a Gandhi en el parque de la Paz, en las Delicias, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del líder pacifista. / Ramón Gómez El alcalde de Valladolid considera «inaceptable» e «insostenible» la financiación de 130.000 euros al festival: «Para dar cien mil euros, ya los ponemos nosotros» JESÚS BOMBÍN Valladolid Miércoles, 2 octubre 2019, 18:12

Un día después de que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, decidiese no acudir a la reunión con el consejero de Cultura, Javier Ortega, al conocer que a la misma asistiría el vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea, el primer edil ha arremetido contra la administración regional por lo que considera falta de implicación con la Semana Internacional de Cine (Seminci): «La financiación que la Junta aporta a Seminci es inaceptable e insostenible y nosotros no vamos a aguantar mucho tiempo así, ellos verán qué hacen. Yo creo que la presencia de la Junta en la Seminci solo se justifica si aporta una financiación suficiente y proporcional, si no, la Junta no pinta nada en la Seminci; por tanto, ellos verán».

El alcalde ha realizado las declaraciones al término de un acto en homenaje a Gandhi celebrado en el parque de la Paz, en las Delicias, en conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento y del día de la no violencia, en el que han participado 650 alumnos de varios institutos de educación secundaria de la ciudad, la Federación de Vecinos Antonio Machado, el rector de la UVA, Antonio Largo, y el consejero de la Embajada de la India, Madan Singit.

Preguntado por los periodistas por la rueda de prensa que esta tarde ofrecerán el consejero de Cultura, Javier Ortega, y el vicepresidente Francisco Igea para anunciar proyectos culturales en Valladolid, Óscar Puente se mostró confiado en que haya «buenas cosas para la cultura de Valladolid, que es lo que yo pretendía analizar en esa reunión, si me ahorraran la reunión y hoy anuncian mejoras en financiación de Seminci, apoyo para el año Delibes, etc,, pues mira, hemos ahorrado todos tiempo, que escasea, y tenemos mucho que hacer. Ojalá que la presentación tenga que ver con eso, sino pues nada, seguiremos reivindicando».

Añadió también que este es el mensaje que iba a trasladar en el fallido encuentro de ayer. «Lo que pasa es que no pude hacerlo, quizás se lo temían y quizá por eso de alguna manera boicotearon o torpedearon la reunión. Yo espero que tomen decisiones acordes con lo que significa la cultura en Valladolid para la comunidad autónoma y en este caso hablamos de la institución cultural más importante que tiene la comunidad autónoma. (...), es la única que está entre las cincuenta instituciones culturales más importantes de España, por tanto se merece un trato que en este momento no tiene por parte de la Junta».

Según el alcalde, la aportación anual de la Junta es de 130.000 euros, cifra que considera «muy escasa, prácticamente insignificante, por eso estamos pidiendo sentarnos. Tuve muy buenas palabras del consejero de Cultura al principio del mandato, cuando me manifestó que su intención era apostar por las grandes marcas culturales. Yo tenía mucha confianza, no sé, quizá hay alguien que quiera cortarle las alas, no vamos a anticiparnos y vamos a ver qué es lo que anuncian esta tarde».

Sobre la posibilidad de prescindir de la presencia de la Junta en la Seminci declaró que «para dar cien mil euros ya los ponemos nosotros, no me compensa encima tener que aguantar determinadas actitudes (...). Si van a aportar cien mil euros realmente no pintan nada; esto es algo que en su día Javier León de la Riva también dijo; luego, al final no se atrevió a concretarlo. Yo creo que cuando estás en una institución es para que aportes o bien ideas, o bien financiación o bien contribuciones del tipo de sea, apoyo institucional... Cuando lo que das no es proporcional a lo que supone para la comunidad autónoma, tu presencia en el patronato lo lógico es que no estés».