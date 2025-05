Lovecraft, protagonista del festival de cine Pucela Fantástica

El Norte Lunes, 5 de mayo 2025, 11:01 Comenta Compartir

PUFA (Pucela Fantástica), el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid, dedicará su segunda edición al célebre escritor H.P. Lovecraft, figura clave en la literatura de terror y creador del horror cósmico, con la inclusión en su programación del Día Lovecraft, una jornada especial que incluirá proyecciones de cortometrajes internacionales inspirados en la obra del autor.

La segunda edición de PUFA, que amplía en un día sus fechas y tendrá lugar del 30 de junio al 6 de julio de 2025, se ha inspirado además en el universo Lovecraft para el diseño del cartel de este año, obra del ilustrador Miguel Martín Herrero. La imagen oficial muestra una impactante imagen de los tentáculos de Cthulhu emergiendo desde la emblemática Cúpula del Milenio de Valladolid.

Esta simbología no solo alude al universo lovecraftiano, sino que también refuerza el vínculo entre el imaginario fantástico del festival y los elementos arquitectónicos de la ciudad, como ya refleja también el logotipo del festival, inspirado en las gárgolas del Colegio de San Gregorio. Los colores predominantes del cartel —violeta y morado— rinden homenaje tanto a la ciudad como a la estética de 'Re-Sonator (From Beyond)', película basada en un relato de Lovecraft.

El cartel ha sido creado por Miguel Martín Herrero, diseñador afincado en Valladolid y responsable también del diseño de la primera edición del festival. Martín Herrero cuenta con formación en Diseño Gráfico e Ilustración por la Escuela de Artes y Oficios nº 10 de Madrid, la Escuela Superior de Dibujo Profesional (ESDIP) y la Academia de Estudios Artísticos Clásicos.

Día Lovecraft

La inclusión del Día Lovecraft, que se celebrará el domingo 6 de julio, es una de las novedades de esta segunda edición. Esta jornada especial incluirá proyecciones de cortometrajes internacionales inspirados en la obra del autor, con títulos llegados desde Australia, Suecia, Canadá, Alemania, Italia y España. Entre ellos destacan Dissociation (Clayton Orgles, 2024), que adapta el relato 'La lámina de la casa; The Outsider' (Ludvig Gür, 2019), que adapta 'El extraño'; 'Le Temple' (Alain Fournier, 2022), corto de animación que compitió en Sitges y adapta 'El templo'; 'The Hound' (Melissa Arcak, 2022), una aventura de terror que adapta 'El sabueso'; 'Dagon' (Paolo Gaudio, 2024), corto animado que le da un vuelco humorístico y contemporáneo a Dagón; 'Sombra Do Mar' (Sergio Pereda, 2020), que lleva el universo Lovecraft a un pueblo pesquero gallego; y 'Helen' (Helio Mira, 2024), animación 3D inspirada por los 'Mitos de Cthulhu'.

Además, se celebrarán mesas redondas, presentaciones de libros y una lectura dramatizada de un capítulo de Herbert West, reanimador, a cargo del grupo vallisoletano Teatrezzo. Como cierre de lujo para la jornada, se proyectará en pantalla grande una versión remasterizada en 4K de 'Re-Sonator (From Beyond)', cinta dirigida por Stuart Gordon que cumple 40 años y que representa una adaptación libre del relato 'Desde el más allá'.

PUFA agradece el respaldo de las entidades y empresas que hacen posible esta segunda edición. El festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid City of Film, Valladolid Film Commission, Cines Broadway, Prometeo Escultura, y la Seminci. Asimismo, recibe financiación del programa Nos impulsa de la Junta de Castilla y León.