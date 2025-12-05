La voz de todas las víctimas

En el cartel de 'La voz de Hind' se lee «Basada en audios reales». La voz de la niña de seis años Hind Rajab es ... auténtica, fue grabada a lo largo de varias horas. Y los hechos, de los que se ofrece al final unas pocas y estremecedoras imágenes, se mezclan con una dramatización ficcional en la que se reconstruye el esfuerzo de una oficina de la Media Luna Roja por salvar a la niña, encerrada en un coche en medio de un enfrentamiento en Gaza. La película se erige en testimonio de un hecho atroz, uno más entre miles, pero que cuenta con esa voz aterrorizada que pide ayuda.

'La voz de Hind' Directora: Kaouther Hania. Intérpretes: Motaz Malhees, Saja Kilani, Clara Khoury. Túnez, 2025. ***

En una obra como esta caben al menos dos miradas. Por un lado está la fuerza del testimonio, también su necesidad para los que quieren denunciar los horrorosos hechos que atormentaron, y siguen atormentado, a los gazatíes. La directora tunecina Kaouther ben Hania así lo entendió: callarse la hubiera convertido en cómplice. Tuvo la fortuna de que grandes nombres de Hollywood como Brad Pitt, Joaquin Phoenix o Alfonso Cuarón apoyaran el proyecto. Su triunfo en el festival de Venecia hizo el resto.

La otra mirada se enfoca a su capacidad de enhebrar esa base documental en una realización adecuada. Tarea muy difícil, pues el aliento básico de la historia es ese hilo de voz que no admite cambios. Sobre él hay que construir personajes, escenarios, progresión dramática hacia un final no por conocido menos terrible. Ben Hania opta por un espacio único, con una cámara móvil que coloca al espectador en medio de la turbulencia. El resultado deja unos personajes un tanto limitados sobre un guion monocorde. Pero la fuerza de los hechos se impone sobre la modestia de la obra. Un cine de denuncia que cumple con sus objetivos.