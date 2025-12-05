El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una escena de 'La voz de Hind'.

La voz de todas las víctimas

La directora tunecida Kaouther Hania convirtió la historia de Hind en un estremecedor testimonio del horror en Gaza que ha recorrido el mundo

Jorge Praga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:10

En el cartel de 'La voz de Hind' se lee «Basada en audios reales». La voz de la niña de seis años Hind Rajab es ... auténtica, fue grabada a lo largo de varias horas. Y los hechos, de los que se ofrece al final unas pocas y estremecedoras imágenes, se mezclan con una dramatización ficcional en la que se reconstruye el esfuerzo de una oficina de la Media Luna Roja por salvar a la niña, encerrada en un coche en medio de un enfrentamiento en Gaza. La película se erige en testimonio de un hecho atroz, uno más entre miles, pero que cuenta con esa voz aterrorizada que pide ayuda.

