Los actores palestinos, Malhees y Kilani, emocionan en 'La Revuelta' La pareja de intérpretes han respondido a los aplausos del público: «Sois el país más valiente de Occidente»

El Norte Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:23

Motaz Malhees y Saja Kilani, actores palestinos, acudieron este martes a 'La Revuelta' para promocionar la película 'La voz de Hind' que contaba la historia de una niña atrapada bajo el fuego en Gaza. La película de Kaouther Ben Hania había logrado la puntuación más alta en el festival de San Sebastián y los actores aprovecharon la visita para agradecer el apoyo español.

La repercusión de la película contrastaba con la realidad en Palestina. Kilani y Malhees hablaron sobre la fuerza del cine como medio de expresión: «Es una herramienta en la que poder confiar y con la que expresarnos». «Míranos, estamos en España, ni siquiera hablamos el idioma, no venimos de la misma cultura y, aun así, sentimos mucha conexión», destacó la actriz.

Los actores palestinos Saja Kilani y Motaz Malhess presentan "La voz de Hind", película ganadora del Premio del Público en el Festival de San Sebastián #LaRevuelta pic.twitter.com/VN7u0l88bO — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 18, 2025

Compartieron productos típicos de su país y explicaron sus significados. Entregaron kufiyas, künefe y dátiles, y mostraron la simbólica sandía palestina. «Ya tengo como 10, me suelen mandar regalos, mejor que se la quede Saja», explicaban. También mencionaron la relación de los colores de la sandía con la camiseta del Club Deportivo Palestino de Chile.

Entre risas, Malhees y Kilani bromearon con los presentadores y comentaron sobre otros invitados. Se definieron como «Team David» y señalaron que Lolita Flores, también invitada del programa, era «muy adorable». Tras la proyección del tráiler, la ovación les sorprendió, y Malhees comentó: «España es un lugar especial». Por su parte, Kilani añadió: «Me quiero mudar aquí».

Al final, los actores aprovecharon para reconocer la valentía del público español. Resaltaron la importancia del apoyo recibido: «Quiero mencionar algo muy importante para nosotros como palestinos, os consideramos los más valientes de Occidente». Su emoción quedó patente mientras agradecían el calor con el que habían sido recibidos.