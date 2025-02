Indiaindie proyecta seis largos de la producción india actual en Valladolid y Madrid

El Norte Martes, 25 de febrero 2025, 13:15 Comenta Compartir

La cuarta edición de Indiaindie. Muestra de Cine Independiente de la India se celebrará entre el 25 de febrero y el 27 de marzo en Valladolid y Madrid con una programación de cine producido en la India en los últimos dos años en hindi y otras lenguas regionales (bengalí, malayalam y manipuri). El festival ha sido presentado en la Casa de la India por la concejala de Turismo, Blanca Jiménez, el presidente de la Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns, la directora de la película 'Now and forever', Shalini Ushadevi, y el director de Casa de la India, Guillermo Rodríguez.

Para el desarrollo de Indiaindie se han seleccionado seis largometrajes, representantes del mejor cine emergente actual indio y que no cuentan con distribución europea en la actualidad. A través del festival, se pretende acercar el cine actual indio al público español y propiciar el contacto de las distribuidoras con estas producciones.

La programación comenzará hoy con la reproducción de la primera cinta 'Now and forever', ganadora del Premio de la Crítica en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchatel, a las 19:00 horas en la Academia de Cine de Madrid con la presencia de la directora. Un día después, el miércoles 26, 'Now and forever' se proyectará en los cines Broadway de Valladolid a las 20:00 horas.

La Muestra continuará durante el mes de marzo con títulos programados que abordarán temas como la ecología, las relaciones familiares o la ciencia ficción y que se podrán ver primero en Valladolid, en los Cines Broadway del 3 al 7 de marzo a las 20:00 horas, y después en Madrid, en Cines Renoir Princesa del 20 al 27 de marzo a las 20:30 horas. Las películas programadas son 'Nocturnes', de Anirban Dutta y Anupama Srinivasan; 'The Spark', de Rajesh Jhala; 'Second Chance', de Subhadra Mahajan; 'Joseph's Son', de Haobam Paban Kumar; 'Whispers of Fire & Water', de Lubdhak Chatterjee. Todas las sesiones se proyectarán en versión original subtitulada.

Las entradas podrán adquirirse en la taquillas de los cines Broadway con un precio de seis euros.

La muestra Indiaindie, comisariada por la cineasta Bina Paul, está producida por Casa de la India con el apoyo del Ministry of Information and Broadcasting (Government of India), NFDC (Cinemas of India), y la Embajada de la India, y la colaboración de la, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Spain Film Commission, Valladolid Film Commission, Cines Broadway y Cines Renoir.

La industria del cine en la India es la más importante del mundo en cantidad de películas producidas y de espectadores. Además, se ha extendido al resto del mundo con grandes éxitos.