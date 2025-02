El fondo de armario del cine y el teatro, en el Zorrilla

A través del medio millón de trajes que guarda su almacén puede contarse la historia del cine y del teatro europeo de los últimos cincuenta ... años. Humberto Cornejo ha prestado una docena de ellos que se muestran en el vestíbulo del Teatro Zorrilla hasta el 9 de marzo (de 11 a 13:30 h.). El que lució Charlton Heston en la película 'El Cid' (1961) es el más antiguo y explica por qué la sastrería de su familia se hizo un hueco en la confección para producciones hollywoodienses.

«Esa es una de las cinco películas que Samuel Bronston rodó en España», explica este ingeniero que terminó por dedicarse al negocio familiar, tercera generación que ya continúan sus hijos. «Bronston no podía sacar dinero de España y empezó a gastarlo aquí, encargando vestuario que luego se llevaba». Y la 'casa' empezó a trabajar con figurinistas oscarizados y ganadores de premios Goya. «Por ejemplo Paco Delgado que lo ganó por 'Los miserables', candidato a los Oscar y los Bafta, o Sandy Powell, ganadora del Oscar por 'Shakespeare in love' o 'El aviador', de quien se muestra el vestido de baile de 'Cenicienta' (2015)».

Como las productoras carecen de almacén y cada rodaje y espectáculo requiere un material, la sastrería Cornejo, «que no somos familia de Enrique», empezó a adquirir vestuario que luego alquila o transforma. «Nuestro vestuario para 'Juego de tronos' viene de 'La caída del imperio romano'. Arreglamos la pieles de los bárbaros. Tenemos 2.000 soldados en cajas y luego se lo alquilamos para 'Ala Triste'. Compramos 2.000 romanos de 'Gladiator', así que te puedo prestar la coraza de Russell Crowe, o quizá la de su doble, no las distingo». Para la película 'El perfume', «había que confeccionar 1.200 trajes de mendigos, les hice un presupuesto pero no llegamos a un acuerdo. Me invitaron a ver el rodaje y me dejaron ver los figurines. Estaban maravillosamente hechos, los botones forrados a mano, en Rumanía».

El Zorrilla también acoge un célebre vestido que Rocío Jurado lució en su espectáculo 'Azabache', en la Expo de Sevilla 1992. Enrique Cornejo recordó que la cantante trabaja en semanas alternas haciendo este musical escrito y dirigido por Gerardo Vera para ella, Juanita Reina, Nati Mistral, Imperio Argentina y María Vidal. Con ese vestido de inspiración goyesca diseñado por Franca Squarciapino interpretaba 'El relicario' y «había que ver a Rocío recorriendo el escenario inmenso de lado a lado».

De esa misma figurinista es el kimono bordado para la 'Madama Butterfly', estrenada en el Teatro Real en 2017, y expuesto en el vestíbulo. El vestido de corte imperio que llevó Isabella Rossellini en la serie 'Napoleón'(2022), uno de los más de 500 trajes de piratas que sirvió Cornejo para 'Piratas del Caribe' (2003), el traje de Vigo Mortensen en 'Ala Triste' (2006) o el vestido de baile de 'La bella y la bestia' (2005) con un guiño al Juan Tenorio vallisoletano completan esta primera exposición que promete tener continuación, según los organizadores, quienes presentaron esta primera acompañados del presidente de la Diputación, Conrado Íscar.