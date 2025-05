Reyes Monforte, tras los pasos de la precursora de Callas y Caballé

Samuel Regueira Valladolid Miércoles, 14 de mayo 2025, 21:00 Comenta Compartir

Con 'La violinista roja', Reyes Monforte abordó la vida de África de las Heras, española que trabajó como espía soviética. Años más tarde, 'La condesa maldita' puso en el centro a Maria Tarnowska, aristócrata libertina en la Venecia de la 'belle époque'. Con 'La diva', Monforte retrocede un siglo para un nuevo hallazgo histórico feminista, el de la madrileña Adelina Patti, gran cantante de ópera de singular talento, fama mundial y jugosos escándalos. La autora presentó este nuevo trabajo en el Aula de Cultura de El Norte de Castilla, iniciativa posible gracias al patrocinio de la Fundación Vocento y la colaboración de Fundación Caja Rural de Zamora, en un acto celebrado en el Círculo de Recreo y presentado por Carlos Aganzo, director de Relaciones Institucionales de este periódico.

«Encontré a Adelina Patti por casualidad», arrancó Monforte. En unas vacaciones en Gales, la encargada de un establecimiento les indicó que el castillo más grande de la región perteneció a la legendaria diva, punto de partida para el descubrimiento primero y la indagación después de la autora en torno a la vida, leyendas, exigencias y escándalos de quien fuera «la mujer más famosa del siglo XIX», en constante competición con la reina Victoria.

Artista precoz cual Mozart; «su madre la descubrió cantando a los cinco años de la misma manera que oía cuando estaba entre bambalinas». Fue en Broadway donde debutó no solo como cantante, sino también como artista exigente: sumaba ocho años Patti cuando aseveró que no cantaría si no se le regalaba en ese momento una de las muñecas más caras del momento.

Su fuerte determinación cimentó no solo la fama de carácter, sino también la estrella sobre la cual se construyó su estatus de gran artista del siglo. Esas extravagancias y firmezas frente a empresarios, públicos y críticos, hoy asentadas ya en cualquier artista o banda musical de cualquier género melódico, son las que constituyen ese título en torno a Patti de 'primera diva': «Fue una precursora, una abanderada del feminismo incluso sin saber lo que esto era», aseveró Monforte. «Sin Patti, ni María Callas ni Montserrat Caballé hubieran sido lo que fueron».

«Su caché estuvo en boca de todos, hasta el punto de sufrir un atentado de manos de un hombre que no entendía cómo una mujer podía ganar lo mismo que un operario de fábrica trabajando durante una década», relató. La fama también la hace asomar en grandes clásicos de la literatura, como 'Anna Karenina' de Tolstoi, 'El retrato de Dorian Gray' de Oscar Wilde o 'Nana' de Emile Zola, entre otras. «Tuvo mucho éxito entre las clases altas, pero también el pueblo respaldaba a Adelina Patti».

Monforte la considera también precursora del fenómeno fan o de la publicidad, donde prestó su imagen para puros, chocolates o cremas antiarrugas, aunque su pasión siempre fue la música. «Ella siempre fue más feliz en los escenarios, donde elegía mejor sus óperas que a sus maridos». Infidelidades o esposos escandalosamente jóvenes y la negativa a tener hijos para conservar su voz probaron que «siempre vivió tal y como quiso».

