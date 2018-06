El profesor David Calle anima a las futuras generaciones «a que se preparen lo más posible» David Calle graba para una alumna que no pudo asistir a la conferencia un vídeo-mensaje de ánimo en el teléfono de su madre. / Henar Sastre El profesor, candidato al Global Teacher Prize, visita el Museo de la Ciencia en un acto del Aula de Cultura SAMUEL REGUEIRA Miércoles, 13 junio 2018, 22:51

Con la velocidad a la que se mueven los últimos tiempos, el vertiginoso progreso de los avances tecnológicos y la rapidez a la que nos tiene acostumbrados la ciencia, no resulta de extrañar que cada vez sean más las personas, y especialmente aquellas de más edad que investigaban mediante bibliotecas o enciclopedias, que se comunicaban mediante cabinas o teléfonos fijos y que calculaban logaritmos, derivadas y raíces con lápiz y papel, a las que todo se les antoja demasiado precipitado. Frente a esa tesitura, el profesor David Calle, nominado al Global Teacher Prize -considerado el Nobel de la enseñanza- e invitado este miércoles al acto del Aula de Cultura patrocinado por Obra Social La Caixa con la colaboración de la Junta de Castilla y León, hizo llegar en el Museo de la Ciencia un mensaje a las futuras generaciones: «Debéis de estar lo más preparados que podáis».

Calle no se refería a las mejores notas, sino a capacidades como el trabajo el equipo, la curiosidad por aprender cosas nuevas, el liderazgo, la asimilación del fracaso o la asertividad: «Deben ser protagonistas de los cambios que están por venir, y no solo espectadores». El docente, que a través de su portal Unicoos en YouTube suma más de 160 millones de visitas totales -cinco millones cada mes desde su creación en 2011-, pone fecha de caducidad a profesiones como camionero o mecánico de coche, pero quita hierro al asunto: «No hay por qué asustarse, se van a crear más puestos de trabajo que los que se van a destruir».

En conversaciones con el director del Aula de Cultura, Fernando Conde, David Calle desveló algunos secretos de su nuevo título, '¿Cuánto pesan las nubes?': «El libro busca que quien lo lea se inspire, deja interrogantes para despertar la curiosidad y que los chavales busquen más información». Pero a su vez subrayó sus opiniones sobre el futuro del rol del profesor -«Ha de asumir que no es ya la única fuente de conocimiento»- y los errores que comete el sistema educativo a día de hoy.

«Tenemos un móvil que hace todo tipo de operaciones por nosotros, y tradicionalmente hemos convertido a los alumnos en máquinas de copiar apuntes», valoró. «Ha llegado el momento de que eso cambie: ahora es normal que no entiendan para qué les obligamos a estudiarse las fórmulas o por qué no les permitimos introducir estos artilugios dentro de las clases que impartimos: su mundo, el mundo real, no tiene nada que ver con el de las aulas».