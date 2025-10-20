El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fermín Bocos. El Norte

Fermín Bocos

«Quien no lee se conforma con una sola vida»

Fermín Bocos será el protagonista de la próxima edición del Aula de Cultura de El Norte de Castilla, que se celebrará el martes 21

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:33

Periodista de largo recorrido en radio y televisión, escritor de novelas y de ensayos… y siempre viajero. Fermín Bocos (Población de Abajo, Cantabria, 1949) rinde ... homenaje en su último libro, 'Cuando viajar era descubrir', publicado por Almuzara, a los grandes viajeros de la historia, desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Y será el protagonista de la próxima edición del Aula de Cultura de El Norte de Castilla, que se celebrará el martes 21 en el Círculo de Recreo (19:30 horas), con el patrocinio de la Fundación Vocento y la Fundación Caja Rural de Zamora.

