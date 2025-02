José Ángel Mañas regresa al mítico Kronen treinta años después

C. A. Valladolid Martes, 18 de febrero 2025, 10:13 Comenta Compartir

Tenía 23 años cuando escribió 'Historias del Kronen'. Quince días de escritura frenética, dice, y un año de corrección de su primera novela, finalista del Premio Nadal en 1994: un éxito editorial fulgurante que enseguida se convirtió en trilogía, con 'Mensaka', 'Ciudad rayada' y 'Sonko 95'. Y un retrato literario contundente de la llamada Generación X, que fue además llevado al cine por el director Montxo Armendáriz. Desde entonces, José Ángel Mañas (Madrid, 1971) no ha dejado de escribir casi con el mismo frenesí: una veintena larga de novelas, un puñado de ensayos, varias series de ficción y un poemario. Su último libro, 'Una historia del Kronen. Autobiografía generacional', será el protagonista, el próximo jueves día 20, en el Círculo de Recreo (19,30), de una nueva edición del Aula de Cultura de El Norte de Castilla.

En 'Una historia del Kronen' Mañas reflexiona sobre aquel fenómeno literario que le convirtió en una referencia de la nueva narrativa española de los noventa, y sobre su entrada en aquel mundo editorial, bien diferente al de hoy, que le convirtió en una estrella mediática. Y al mismo tiempo aprovecha para contar, a través de su propia autobiografía, cómo ha llegado al presente aquella generación: la generación del Kronen, el mítico local madrileño de sus historias, pero también la de sus padres y la de sus hijos, en un nuevo retrato de la sociedad española de los últimos treinta años.

Fobia social

«De lo que más odio en el mundo -escribe Mañas en el inicio de 'Una historia del Kronen'-, lo que aborrezco por encima de todo es mi propia persona o, más bien, mi personaje. Si no fuera yo el autor cuyo nombre aparece en portada, ese tipo sería lo que más despreciaría. No lo soportaría. (…) Durante años sufrí fobia social. Me aterrorizaba hablar en público, tartamudeaba. Enrojecía hasta las orejas. Sentía que un abismo se abría bajo mis pies cada vez que me veía obligado a tomar la palabra. Y hete aquí que ese individuo que lo último que quería era destacar o que los focos se posasen sobre él, ha acabado siendo uno de los miembros más famosos de toda su generación».

A diferencia de otros autores, el éxito de 'Historias del Kronen' y su saga, no impidió sin embargo que José Ángel Mañas desarrollara hasta la fecha una caudalosa carrera literaria, sobre todo como novelista, en la que destacan sus novelas históricas, centradas fundamentalmente en dos épocas: la Reconquista y la Segunda República española. Del modo en el que el éxito rotundo de su primer libro ha opacado también en cierta manera su trayectoria reflexiona también el escritor en esta nueva obra, donde refleja la no siempre fácil relación entre un autor y sus lectores. Algo que supo desde el principio, cuando un catedrático de literatura le vaticinó: «Tú te morirás y sólo quedará de ti 'Historias del Kronen'».

De cómo los engranajes de la historia editorial, con todas sus ramificaciones, le engulleron entonces, sin que él supiera darse cuenta; de los cambios que la literatura ha vivido, y con ella la sociedad española, en todo este tiempo, y de su propia experiencia con la escritura hablará Mañas en el Aula de Cultura del Norte, que se celebra con el patrocinio de la Fundación Vocento. Una historia de las historias del Kronen vista ahora con la perspectiva del tiempo, en un momento literario y social radicalmente distinto de aquel en el que se forjó una de las novelas más icónicas de la literatura española contemporánea.