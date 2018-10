Fernando García de Cortázar: «España necesita un reforzamiento de la conciencia nacional»

España es uno de los temas que más concita la atención intelectual de Fernando García de Cortázar (Bilbao, 1942) y de ello da cuenta en los últimos libros, en los que el historiador y jesuita propone una aproximación a través del ensayo a nuestro ser como nación.

Ayer protagonizó el Aula de Cultura de El Norte de Castilla, patrocinada por la Obra Social la Caixa con el apoyo de la Junta de Castilla y León, con una conferencia sobre su último libro, 'Viaje al corazón de España'. «Para mí España fue desde edad muy temprana mucho más que un nombre, fue algo que me inculcaron mis padres», evocó el escritor, defensor de fomentar el hábito de amor al país desde la niñez. Uno de los propósitos de su entrega a la divulgación histórica de la nación –protagonista en buena parte de los 71 libros que ha publicado– es desmontar tópicos con origen en la leyenda negra, que considera fuente de buena parte del desapego y desorientación de muchos ciudadanos. «En mi obra trato de fomentar lo que los poetas del 98 y del 27, la idea de que amemos a nuestro país, que garantiza nuestros derechos y libertades».

Recordó su amor a Castilla y cómo entre sus paisajes favoritos figura el de Soria, «una provincia maravillosa, es un amor de senectud; la vista desde el castillo de Gormaz asombra y enamora; es una lástima estas generaciones que conocen Hamburgo o Cancún antes que Salamanca».

En su último libro recorre la geografía nacional provincia por provincia, haciendo parada en sus hitos históricos, su paisajes, sus personajes. «¿Cómo no amar un país con tanto arte? No hay en la historia de la cultura del mundo algo que signifique tanto como la Escuela de Salamanca, con Juan de Mariana», dijo García de Cortázar, partidario de «impulsar el patriotismo cultural». Ante la leyenda negra que habla de cómo actuaron los españoles en América recordó que España «trasvasó veinte universidades al otro lado del mundo en muy pocos años, lo que hizo posible que allí floreciera la cultura de las letras, cosa que no hicieron ingleses, franceses ni portugueses».

Los doce años que vivió con escolta amenazado por el terrorismo de ETA han reforzado su convicción de que la historia debe esclarecer el pasado para servir a la verdad. Un empeño que extiende a la necesidad de vincular ese conocimiento con el patriotismo contemporáneo. «España necesita un reforzamiento de la conciencia nacional; vivimos un momento grave porque se ha producido la primera impugnación de nuestra existencia como país, es –alertó– un momento crítico porque un sector de la población dice que España no existe y los españoles son depredadores»,

Denostador del «patrioterismo» que promovía el régimen franquista, el director de la Fundación Vocento propone un patriotismo constitucional asentado en el conocimiento de la historia. «España es el fruto de una larga tradición, de un prolongado hermanamiento y mestizaje cultural como pocos países han tenido. Aprendamos la lección y defendámosla».