Atapuerca atrae a 300 investigadores con el reto de encontrar «más y mejores fósiles»

La campaña número 47 de excavaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Ibeas de Juarros, Burgos), que comenzó el pasado domingo y finalizará el próximo 21 de julio, aspira a encontrar «más y mejores» fósiles que «escriban» la historia de la humanidad en Europa desde hace 1,4 millones de años. Así lo auguró este lunes durante la presentación de esta nueva edición y de sus objetivos el codirector del proyecto Atapuerca, Juan Luis Arsuaga.

Junto a él, en la presentación oficial del inicio de la campaña de excavaciones número 47 en la sierra de Atapuerca, también participaron la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Méndez Pozo; así como los actuales codirectores del proyecto Atapuerca José Miguel Carretero, María Martinón-Torres, Marina Mosquera, Ignacio Martínez, Alfonso Benito y Andreu Ollé.

«Este proyecto trasciende las personas y las generaciones, es para muchos años» Juan Luis Arsuaga Codirector de Atapuerca

Arsuaga valoró que hayan acudido a los yacimientos burgaleses los siete responsables para que «se visualice y se haga visible que seguimos igual, unidos, trabajando como hasta ahora y que continuaremos con este proyecto que trasciende las personas y las generaciones y que es un proyecto para muchos años», apuntó en declaraciones recogidas por Ical.

Asimismo, a la habitual pregunta de cuánto queda en Atapuerca, Arsuaga contestó que «hay trabajo para generaciones» y que «no se cuenta en años lo que falta por excavar» sino que «se cuenta en generaciones». En esta línea, corrigió a quien dice que Atapuerca está «reescribiendo» la historia de la humanidad porque «está escribiendo la historia de la humanidad» dado que, según matizó, «no estamos reescribiendo porque de la mayor parte de lo que se pescaba aquí no se tenía noticia, no había nada escrito, es decir, que todo es escritura nueva, no se pensaba que hubiera siquiera humanos habitando Europa hace más de medio millón de años y ahora estamos descubriendo fósiles que superan largamente el millón de años».

Yacimientos

Durante esta segunda quincena de junio, un grupo de cerca de un centenar de investigadores participa en la excavación de los siguientes yacimientos: Sima del Elefante, niveles TD3-TD4 de la Gran Dolina, Penal y Cueva Fantasma, todos ellos ubicados en la Trinchera del Ferrocarril, así como en la Cueva del Mirador.

A partir del 1 de julio comenzará la excavación del resto de yacimientos, que incluye los ubicados en la Cueva Mayor (Portalón, Sima de los Huesos y Galería de las Estatuas -interior y exterior-), así como el nivel TD6 de la Gran Dolina y Galería, también en la Trinchera del Ferrocarril, y el asentamiento al aire libre Castrillo Base Aymerich. Además, a partir de esa misma fecha se iniciará el lavado de sedimentos a orillas del río Arlanzón, a su paso por Ibeas de Juarros. Está previsto que el número total de participantes en esta campaña supere los 300 investigadores, repartidos en tres quincenas.

Este año, los participantes en las excavaciones pertenecen principalmente a los centros de investigación incluidos en el proyecto Atapuerca, que son el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos (Cenieh), Universidad de Burgos (UBU), Universidad Rovira i Virgili (URV), Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social (Iphes), Centro Mixto Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humano (UCM-ISCIII), Universidad Alcalá (UAH), Universidad de Zaragoza (UNIZAR), Universidad del País Vasco (UPV) y la Universidad Isabel I (UI). También destaca la participación de varios estudiantes del University College de Londres y el National Museum of Georgia (República de Georgia), gracias a los convenios firmados por la Fundación Atapuerca con las dos instituciones.

Recuerdo a Carbonell y Bermúdez de Castro

El presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Méndez Pozo, tuvo un recuerdo especial para los dos codirectores que este año se han jubilado como responsables de los yacimientos, Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, a quienes agradeció su labor y trasladó «todo su cariño» y valoró que lo «dejan en muy buenas manos». «Hoy se da un relevo muy trascendental para el futuro de la campaña y del Sistema Atapuerca», dijo, con la incorporación de seis nuevos codirectores que, resaltó, «van a ser el alma de esta campaña» y que «su éxito será el éxito de Atapuerca».

La Junta de Castilla y León apoya la campaña de excavación de la Sierra de Atapuerca con una financiación anual de 190.000 euros, tanto para la investigación como para la difusión llevada a cabo por la UBU y por la Fundación Atapuerca. Una cifra que supone un incremento de un 18,7% en la aportación del Gobierno autonómico.